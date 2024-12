Kőszeg körzetéből Gérnyiné Prácser Kinga, a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola testnevelője kapta meg ezt a díjat. Elsősorban az atlétika részért felelős, annak minden ágában diákokat, csapatokat készít fel és versenyeztet. Nincs olyan atlétika verseny, ahol ő ne lenne ott. Néhány eredménye: Atlétikai Ügyességi CSB megyei - leány csapat- magasugrás 1. hely, távolugrás 2. hely, mezei futás országos - II. kcs, fiú csapat 4. hely, többpróba megyei - egy csapat és egy egyéni 2. hely, egyéni- és váltófutó bajnokság országos 4x800 méter leány csapat 5. hely.

Gérnyiné Prácser Kingaintézi a diáksport adminisztrációt is, valamint meghatározó szerepet válallt a Diákolimpia Junior sportfesztivál sikeres lebonyolításában is.

A sárvári körzetben Pungorné Haraszti Mónika, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola testnevelője érdemelte ki az elismerést. több évtizede aktív szervezője és felkészítő tanára az iskolai és a városi sportrendezvényeknek. Diákolimpia nevezések és az eredmények adminisztrálása minden sportágban rá hárul. A versenyekre és sportrendezvényekre rendszeresen elkíséri diákjait. Számos megyei és területi kézilabdában kiváló eredményt értek az általa felkészített tanulók, de labdarúgásban és atlétikában is folyamatosan viszi tanítványait versenyekre. Fontosnak tartja a rendszeres sportolást és erre ösztönzi tanítványait is. A diákolimpiák mellett aktív szervezője és résztvevője több futóversenynek is: Teremtájfutásnak, Diák futófesztiválnak, Futókörök napjának és a Nádasdy Csó-tó futóversenynek is.

Szentgotthárd körzetében Kovács Tamás, a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium testnevelője lett a díjazott. Szívén viseli az iskola diák sportolóinak tevékenységét. Labdarúgásban minden nevezhető korosztállyal részt vesz. Megyei döntőbe két csapattal jutott be. A IV. korcsoportos fiú labdarúgásban a megyei döntő megrendezésének felelőse volt, amit maradéktalanul megoldott. Aktívan közreműködött a Diákolimpia Junior szentgotthárdi diáksport fesztiválján. Nagy szerepe volt az esemény sikeres megvalósulásában.