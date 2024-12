Guzmics Richárd: hazai pályán stabilan játszottunk. A nemzetközi szövetség csütörtökön, a legfrissebb világranglista megjelenése után hozta nyilvánosságra az európai kalapbeosztást. A kontinensről 16 válogatott - 12 a selejtezőből, négy a pótselejtezőből - jut ki az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő, 48 csapatos vb-re. A jövő márciustól novemberig tartó selejtezősorozatban a csoportgyőztesek kijutnak a tornára, a második helyezettek pedig a 2026 márciusában sorra kerülő rájátszásba kerülnek a négy legjobb olyan Nemzetek Ligája-csoportgyőztessel, amelyek selejtezőcsoportjukban a második helynél hátrébb végeznek.

Guzmics elégedett a magyar válogatott NL-szereplésével. Szoboszlai Dominikék haza pályán 1-1-re végeztek a németekkel. Fotó: NS/Kovács Péter



1. kalap: Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Horvátország, Hollandia, Dánia, Németország, Anglia, Belgium, Svájc, Ausztria

2. kalap: Ukrajna, Svédország, Törökország, Wales, Magyarország, Szerbia, Lengyelország, Románia, Görögország, Szlovákia, Csehország, Norvégia

3. kalap: Skócia, Szlovénia, Írország, Albánia, Észak-Macedónia, Grúzia, Finnország, Izland, Észak-Írország, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Izrael

4. kalap: Bulgária, Luxemburg, Fehéroroszország, Koszovó, Örményország, Kazahsztán, Azerbajdzsán, Észtország, Ciprus, Feröer, Lettország, Litvánia

5. kalap: Moldova, Málta, Andorra, Gibraltár, Liechtenstein, San Marino

Guzmics elégedett a magyar válogatottal

Nem csak egyenes ágon, hanem a Nemzetek Ligájából is ki lehet jutni a világbajnokságra. A Nemzetek Ligájában harmadik helyen végzett Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, így jövő márciusban oda-visszavágós selejtezőt vív Törökországgal az A ligában maradésért. A magyar csapat a csoportmeccsek során 5-0-ra kikapott Németországban, 4-0-ra Hollandiában és 2-0-ra nyert Bosznia-Hercegovinában. Hazai pályán pedig 1-1-re végzett Németországgal és Hollandiával és 0-0-ra Bosznia-Hercegovinával. Guzmics Richárd szerint nem teljesített rosszul a válogatott.

– Összességében nem szerepeltünk rosszul, nehéz csoportba kerültünk – most nem tudtunkmeglepetést okozni – mondta Guzmics Richárd, a Haladás korábbi 28-szoros válogatott, a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságot megjárt védője. – Viszont ahogy a meccsek előtt számítani lehetett rá, a harmadik hely magabiztosan meglett. Hazai pályán stabilan játszottunk, voltak jó pillanataink – és az itthoni az eredményeink is jók voltak. Bizakodó vagyok a törökök ellen is, mert már többször is bizonyította a magyar válogatott, hogy jó csapat.