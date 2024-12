A 2024/2025-ös vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság - amelyből egyelőre kiemelkedik a Horváth András által irányított ISA Haladás - csak 13 csapattal rajtolt el (a korábbi években 16 gárda alkotta a mezőnyt). A Bük és a Nádasd kiesett – és bár mindkét csapat fel lett kérve az I. osztályú szereplésre, egyik sem vállalta. A Táplán visszanevezett a vármegyei III. osztályba, feljutó pedig nem volt.

A sikeredző, Horváth András az ISA Haladás kispadján

Az ISA Haladás (Illés Sport Alapítvány) tavaly Szombathelyi Haladás II. néven nyert veretlenül bajnokságot. A 2024/2025-ös szezonnak pedig annak ellenére is a címvédés reményében vágott neki, hogy a tavalyi jó szereplés eredményeképpen a nyáron 11 játékosa (Pruska Dániel, Takács-Földes Olivér, Mohos Barnabás, Stifter Patrik, Kostyák Rajmund, Kopácsi Áron, Garai Zétény, Frák Marcell, Szvoboda Dániel, Katona István, Horváth Arnold) is magasabb osztályba igazolt. Igaz, a keretet azért sikerült feltölteni - érkezett Balogh Ferenc, Illés Bence, Szabó Bence, Kozári Norbert, Horváth Hunor, Fehér Szilárd és Bukreiev Maksym. Az ISA Haladás az első meccsét még elbukta, aztán a következő 11 bajnokiját mind megnyerte, toronymagasan vezeti a tabellát - ráadásul a legtöbb gólt rúgta, a legkevesebb gólt kapta!

Az edző értékel - jól focizott az ISA Haladás

-Munkás volt a felkészülésünk, hiszen egy teljesen új csapatot kellett felépíteni - mondta z ISA Haladás edzője, a korábbi NB I.-es, válogatott futballista, Horváth András. - Problémát jelentett, hogy az érkező futballisták mind különböző edzettségi állapotban voltak - voltak, akik csak az utolsó hetekben "estek be" hozzánk. Ráadásul a korösszetételünk is változott: míg korábban U19-es futballistákat vetettünk be, addig az idén már rutinosabb játékosaink is vannak. Ennek megfelelően az első hetekben a fizikai felkészítésre helyeztünk a hangsúly, és igyekeztünk szervezett csapatot kovácsolni a társaságból. Sajnos rögtön szabadnappal kezdtük a szezont, majd a 2. fordulóban kikaptunk Szarvaskenden - igaz, akkor sem futballoztunk rosszul, nem játszottunk alárendelt szerepet. Ám a következő játéknapon úgy gyűrtük le a nagy rivális Királyt, hogy még nem voltunk csúcsformában - és ez a siker megnyugtatta a csapatot. Úgy az 5. fordulóban éreztem azt, hogy most már fizikálisan rendben vagyunk, és csapatként működünk - a folytatásban így tudtunk javítani a játékunk minőségén, a taktikai dolgokon. A zsinórban begyűjtött 11 győzelem pedig önmagáért beszél: 11 meccset nem lehet véletlenül megnyerni! Elégedett vagyok az eredménnyel, a játékunk minőségével - és természetesen a játékosaim hozzáállásával is. A célunk egyértelmű: szeretnénk bajnokságot nyerni, és feljutni az NB III.-ba! Ez pedig csak úgy lehetséges, ha becsülettel dolgozunk. Elsősorban csapatként voltunk eredményesek, de Szabó Bence, Balogh Ferenc és Mozsár Dávid sok időt töltött a pályán, mindhárman nagyon jó teljesítményt nyújtottak, míg a mindössze 17 esztendős László Krisztián kiemelkedett a csapatból, sőt, a mezőnyből is.