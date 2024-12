A magyar női kézilabda-válogatott 10 góllal legyőzte Észak-Macedóniát a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, így csoportelsőként, a maximális két ponttal lép tovább a középdöntőbe.

A magyar női kézilabda-válogatott játékosa, Csíkos Luca (labdával) nagyot küzdött az észak-macedón Ivana Djatevszka és Iva Mladenovszka szorításában

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-MACEDÓNIA 29-19 (11-10). Debrecen, 3409 néző, Európa-bajnoki női kézilabda-mérkőzés, vezette: Hansen, Jensen (dánok). MAGYARORSZÁG: Szemerey – Faluvégi D. 4, Klujber 3, Vámos P. 1, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), Papp N., Csíkos 1, Simon P. 3, Tóth Nikolett 1, Szöllősi-Schatzl 6, Győri-Lukács 3, Pásztor N. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir. ÉSZAK-MACEDÓNIA: Szedloszka – Risztovszka 6, Kiprijanovszka 2, Dzsatevszka 3, Madzsovszka, Szedloszka, Szazdovszka 1. Csere: Micevszka (kapus), Stefanoszka, Damjanoszka 1, Jankulovszka 4, Arszenievszka 1, Mladenovszka, Kolarovszka, Dinevszka 1. Szövetségi kapitány: Krisztijan Grcsevszki. Az eredmény alakulása. 4. perc: 1-2. 14. p.: 6-6. 24. p.: 9-8. 38. p.: 16-10. 45. p.: 23-13. 55. p.: 26-18. Kiállítások: 8, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/1, ill. 5/3.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány olimpiai hatodik helyezett együttese csütörtökön Törökországot 30-24-re, szombaton Svédországot 32-25-re győzte le a debreceni Főnix Arénában. A középdöntő során ugyanitt lép pályára csütörtökön, pénteken, vasárnap és jövő kedden.

Döcögősen, sok hibával indult a találkozó, kihagyott helyzetek, rossz passzok jellemezték mindkét együttes játékát, az első tíz perc után 4-4 volt az állás. Füzi-Tóvizi Petra megszerezte a nemzeti csapat első gólját beálló posztról a tornán, Szemerey Zsófi hétméterest hárított, egy emberhátrányt lőtt és kapott gól nélkül hozott le a magyar válogatott, amely húsz perc elteltével kezdett éledezni. Jól azonban még ekkor sem játszott, sorra a kapufán csattantak a lövések vagy éppen az északmacedón hálóőrök valamelyikében akadtak el, így egygólos vezetéssel vonulhatott szünetre a társrendező. a második játékrész első hét és fél percében alapozta meg a magasabb sebességi fokozatra kapcsoló magyar válogatott: 5-0-val abszolválta ezt az időszakot, ekkor jött meg igazán a közönség hangja is. A meccshangulat lendületben tartotta a csapatot is, a 45. percben kialakult a tízgólos különség (23-13). Az utolsó negyedórában már csak a győzelem mértéke volt kérdéses, végül épp tízgólos sikerrel fejezte be a csoportkört a magyar csapat.