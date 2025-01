Falco KC–Maccabi: a szombathelyi gárda kezdte győzelemmel a párharcot!

Fordulás után is a Falco diktálta a tempót – szervezetten, harcosan játszott, sokat futott. És biztosan vezetett (24. perc: 56-38) – többször is közelített a 20 ponthoz a hazai fór. Clark is nagyon belelendült – de nem volt gyenge pont a hazai csapatban. És Tiby 15. pontja után el is érte a 20 pontot a különbség (27. perc:63-43)! A közönségnek pedig nagyon tetszett a Falco gálaelőadása. Tekert becsülettel a Maccabi, rohamozott minden mindegy alapon, egyéni megoldásokra építve – de amikor kellett, mindig érkezett valakitől pont hazai oldalon. A negyedik negyed 70-55-ös állásról kezdődött – azért „csak” ennyiről, mert kapott jó pár ajándék büntetőt a vendég. Pongó pontjaival verte vissza ellenfele felzárkózási kísérletét a Falco – Keller látványos zsákolás után pedig időt is kért a vendég (34. perc: 77-61). Nem adta fel a játékvezetők szimpátiáját is élvező Maccabi – Konakov mester kapott egy technikait. Az izraeli gárda pedig élt a lehetőséggel, visszajött a meccsbe (36. perc: 77-72). Időt kellett kérnie a hazai kispadnak is. Váradi törte meg büntetőkkel a hosszú hazai gólcsendet. Feszült hangulatban, szoros állásnál gyűrték egymást a csapatok. Az utolsó perc 82-77-es állásról kezdődött. És innen már nem engedte ki a kezéből a meccset a Falco – és harcos, értékes győzelemmel kezdte a párharcot (ráadásul erős „ellenszélben”)!