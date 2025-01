A Honvéd elleni mérkőzésen még hatalmas bravúrt hajtott végre Forray Gábor alakulata, de már akkor is érződött, hogy az előző héten nem tudtak megfelelő edzésmunkát végezni.



– Az Alba elleni mérkőzés első félidejében parádésan játszottunk, de a szünet után – Pipiras és Williams sérülése, valamint Durázi kiesése miatt – gyakorlatilag „kihúzták a dugót”, elfogytunk, mint hóember a kandalló mellett – folytatta a tréner. – A PVSK elleni mérkőzés pedig maga volt a pokol: Ferencz is kapott egy ütést a felkarjára, ami miatt jelenleg alig tudja felemelni a karját. Ennek ellenére nincs megállás, a bajnokság folytatódik. Nehéz helyzetünk ellenére nem adjuk fel! A lecsökkent potenciálunkat, játékerőnket, és számbeli megfogyatkozásunkat próbáljuk pótolni a lehető legjobban, beleértve az utánpótlás játékosainkat is, akik most segítik az edzésmunkánkat, de előfordulhat, hogy be kell dobjam őket a mélyvízbe. A rendelkezésemre álló játékosokkal továbbra is keményen fogunk edzeni és küzdeni a céljaink eléréséért. Az orvosi és rehabilitációs stáb mindent megtesz annak érdekében, hogy a sérült játékosok mielőbb visszatérhessenek.



Körmenden tehát cseppet sem rózsás a helyzet, finoman fogalmazva nem egy top formában lévő Rába-parti alakulat fogadja szombaton a Falcot. A nehézségek ellenére Körmend vezetőedzője megalkuvást nem tűrő játékot vár mindig, mindenhol azoktól, akik éppen pályára tudnak lépni. A hozzáállással soha, semmilyen körülmények között sem lehet probléma, hiszen azzal saját magát és szurkolótáborát is arcul csapná a csapat. Éppen ezért emelte fel hangját a tréner a PVSK elleni meccset követően, amikor a legkevésbé vállalható módon kapott ki az együttes.

– Ha valamikor szükségünk van az ország legjobb szurkolótáborára, akkor az most van! – szögezte le a körmendiek vezetőedzője, Forray Gábor. – A biztos bennmaradás legjobb módja, ha bejutunk a rájátszásba. Ehhez óriási összefogásra, újabb bravúrokra, valamint a játékosok, az edzői stáb, a rehabilitációs és orvosi szakemberek, az irodai dolgozók és nem utolsósorban a szurkolótábor közös erőfeszítésére van szükség. Az egész MTE-családnak össze kell fognia, hogy együtt érjünk el újabb sikereket, ezzel biztosítva a szezon kezdetén meghatározott céljainkat – zárta szavait Forray Gábor.