A Haladás mindenben megegyezett a 48 éves szakemberrel – Vígh Ferenc fél plusz egy évre írt alá. A szakmai stáb is alakul: a Haladás korábbi kétszeres válogatott kapusa, Rózsa Dániel a kapusedző, Jakab Ferenc a masszőr, míg Márkus Gábor a technikai vezető. Ám elképzelhető, hogy még tovább bővül a stáb - olvasható a klub közösségi oldalán.

Balról-jobbra: Rózsa Dániel, Keringer Zsolt, Vígh Ferenc. Fotó: Haladás

– Az első mondat a köszöneté: amit az óév utolsó napjaiban tettek a Haladás-szimpatizánsok, és más gárdák szurkolói, az szinte példátlan. Lengyelországtól Angliáig, Németországtól Erdélyig érkeztek felajánlások szeretett csapatunk életben tartására. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy ma is legyen Haladás. Az összefogás és Schäfer András szerepe elévülhetetlen, amit ő tett, az a klub arany pillanatai közé került – kezdte Keringer Zsolt ügyvezető, aki később bemutatta az edzőt is.

– Vígh Ferenccel több körben tárgyaltunk, szimpatikus volt az edzői múltja, nyerő típus, motivált. Egyeztettem más, helyi kötődésű szakemberrel is, ám vagy a klubja nem engedte el a trénert, vagy az anyagiakban voltak mások az elképzelések. Összességében úgy vélem: Vígh Ferenc alkalmas lesz arra, hogy kivívjuk a bennmaradást – hangsúlyozta az ügyvezető, aki kitárt arra is, hogy változások várhatóak a keretben is.

- Lesznek távozók és érkezők is, csatárposzton mindenképpen kell az erősítés. A szakmai stábbal egyeztetve hozzuk majd meg a döntést, az első edzést hétfőn este vezényli a vezetőedző a Kondics utcai pályán előreláthatólag fél 7-től – zárta szavait Keringer Zsolt.

A 48 éves miskolci születésű, jelenleg Szombathelyen élő Vígh Ferenc 2010-ben kezdte edzői pályafutását. Több NB III-as együttest is irányított, így a Felsőtárkányt, a Cigándot, a Tiszafüredet, a Sajóbábonyt, az Egert. Bajnoki címet 2012-ben a Bükkábránnyal, 2013-ban a Felsőtárkánnyal, 2016-ban a német FSV Kölledával, 2018-ban az Egerrel, 2020-ban a Sajóbábonnyal, 2021-ben pedig a Mezőkövesd-Zsóry U19-es csapatával szerzett. Az UEFA A diplomáját 2019-ben szerezte meg.

Ami játékospályafutását illeti, az NB II jelentette számára a csúcsot, emellett több mint 90 mérkőzést játszott a magyar futsal, illetve a magyar strandlabdarúgó-válogatottban is. Labdarúgóként kilencszer nyert bajnokságot – ebből négyszer a harmadik vonalban.