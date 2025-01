Körmend–Falco KC rangadó: a szombathelyi gárda lép pályára esélyesként szombaton



Körmend-Falco: Clark és Ferencz Csaba (labdával) a csatatéren, mögöttük Kountz

Fotó: Unger Tamás





Egy Falco–Körmend derbi mindig rangadó – álljanak bárhol is a csapatok a tabellán. De most nagyon úgy tűnik, hogy a szombathelyi gárda lép pályára esélyesként Körmenden (is). A címvédő, listavezető Falco ugyanis hibátlanul, 14 győzelemmel állt a bajnoki tabella élén – igazából megszorongatni sem tudták eddig az ellenfelei. Némi esélyt azért adhat a Körmendenek, hogy a szombathelyi gárda szerdán még Bajnokok Ligája-mérkőzést vívott (a vendég izraeli Maccabit verte 88-81-ra), így fáradtabb riválisánál, és a házigazdánál jóval kevesebbet készülhetett a szombati rangadóra – a szerdai BL-meccsen egyébként Tiby 32, Perl 29, Popovic, Pongó és Váradi 26, míg Clark 22 percet töltött a pályán a kulcsemberek közül. A Körmend hektikus szezont fut, szép győzelmeket, kellemetlen vereségeket egyaránt fel tud mutatni. Legutóbb a sereghajtó PVSK vendégeként kapott ki 82-91-re – ezt a fiaskót bizony a fájó vereségek közé kell sorolni.

Falco-Körmend - sok a sérült hazai oldalon

Igaz, mint később kiderült, többen is sérüléssel küszködtek a pályára lépők közül. A helyzet mit sem javult, Forray Gábor vezetőedző a héten számolt be arról a példátlan sérüléshullámról, ami csapatát sújtja. Röviden, tömöre: a kézsérülésből lábadozó Vuckovic felépítése folyamatban van, Doktos továbbra is maródi, Wiiliams hosszabb ideje fájdalmakkal játszik, KIss Benedek lágyék-, Pipiras combizomhúzódással küszködik, Gáspár a derekával bajlódik, Durázi pedig hónapokra kidőlt az Achillesével. Zdravko Boškovi pedig két hónapos szerződése lejártával távozott.

Falco-Körmend - a szombathelyiek folytatni akarják győzelmi sorozatukat



– Egy vasi rangadó mindig éles meccs, álljanak bárhol is a tabellán a csapatok, és ugye Körmenden mindig nehéz nyerni – fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Ez a mérkőzés is 0-0-ról kezdődik – számunkra az a legfontosabb, hogy maximális koncentrációval menjünk bele a mérkőzésbe, egészen a lefújásig magas fordulatszámon pörögjünk, ne lankadjon a figyelmünk, végig csapatként kosárlabdázzunk. El kell felejtenünk a szerdai BL-diadalt, és nem szabad arra godolni, hogy a jövő héten vár ránk egy újabb BL-csata. Csak az újabb feladatra, a Körmend elleni rangadóra szabad fókuszálnunk! Tudjuk, hogy milyen fontos ez a rangadó a szurkolóink számára, ennek megfelelő hozzáállásat várok el a játékosaimtól, szeretnénk folytatni a győzelmi sorozatunkat!