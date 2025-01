Szinte alig akadt olyan játékos körmendi oldalon, akinek ne lett volna valamilyen egészségügyi problémája. Ez természetesen kihatott a heti edzésmunkára, illetve már éreztette hatását a korábbi meccseken is. A Falco ezzel szemben, mint úthenger megy előre a bajnokságban, a szombathelyieknek még nem akadt igazi kihívója, aki véget vethetne a bajnoki címvédő veretlenségi sorozatának. Merthogy a sárga-feketék eddigi 14 meccsükből mind a 14-et behúzták és ezek között egyetlen egy sem akadt olyan, amit csak 1-2 ponttal nyert volna meg a Konakov-csapat. Az előjelek tehát szombathelyi győzelmet ígértek, de ez a rangadó mindig más a többihez képest. Erre hatványozottan igaz a mondás, miszerint ki lehet kapni, de nem mindegy hogyan. Forray Gábornak a kezdő ötösén kívül öt embert állt rendelkezésére a kispadon, közülük ketten – Nagy Péter és Bartik Zalán – még csak bontogatják szárnyaikat, Schmera keveset játszott eddig és sérülésből tért vissza, rajtuk kívül Ferencz és Kiss Mátyás várt bevetésre. A Falco keretéből ehhez képest két minőségi csapat is kitellett. 20 perccel a találkozó előtt még erősen szellősek voltak a szektorok mindkét oldalon. Aztán szépen lassan csordogálni kezdett a tömeg, az igazi, jól megszokott odamondogatós hangulat a meccs kezdése előtt 5 perccel kezdett el élesedni.

Körmend-Falco: a hangulatra ezúttal sem lehetett panasz

Körmend-Falco: tudósítás

Clark egy hangulatkeltő zsákolással, Tiby pedig egy hármassal hozta tűzbe az amúgy is rendkívül lelkes vendégtábort. Williams kettesével kezdte meg a Körmend is a pontgyártást. Az első perctől kezdve érezhető volt, melyik félben van egy egészséges önbizalom, illetve az is látszott, melyik együttes játékában sok a bizonytalanság. A bajnoki címvédő percről percre növelte előnyét. 9-16-nál ugyan többször is lehetősége volt a házigazdának faragni hátrányán, de valahogy a palánk alatti szabálytalanságokra immunissá váltak a bírók. A 8. percben Keller hármasával már 10-et számolt a Falco-tábor a Körmendre (12-23). A különbségen számottevően nem tudott faragni a Rába-parti alakulat a negyed végéig (16-25). A folytatásban sem lassított a sárga-fekete alakulat, könnyedén szerezte a kosarakat, a hazaiaknak viszont mintha legalább kétszer annyit kellett volna dolgozniuk a pontszerzésért. Többször is benézett ugyan 10 alá a Körmend, de 1-2 hiba elég volt ahhoz, hogy a Falco a 19. percben Tiby újabb hármasával már 17 pontos előnyre tegyen szert (33-50). Ennek ellenére a hazai publikum úgy éltette övéit, mintha pont fordítva lenne az állás. A nagyszünetre ugyan tudta csökkenteni hátrányát a piros-fekete együttes, de a differencia még így is nagy volt (38-52).