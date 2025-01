Nagy volt a készülődés szombaton dél tájban a Szombathelyi Dobó SE telephelyén, ahova egyre-másra érkeztek a meghívott vendégek Pars Krisztán búcsúztatására. Az egyesület elnöke, Horváth Vilmos köszöntötte a megjelenteket és méltatta minden idők legeredményesebb magyar atlétáját, Pars Krisztiánt, aki ezen a napon vonult vissza végleg. A klubvezető emlékeztetett, Krisztián bejárta a ranglétrát, bárhol is indult, lehetett az ifjúsági korosztályos viadal, vagy felnőtt világ-, Európa-bajnokság, netán olimpia, mindenhol nyert. Nyolc világbajnokságon, öt Európa-bajnokságon, és négy olimpián vett részt képviselve, Szombathelyt, Szentgotthárdot, Vas vármegyét és az egész országot, nem is akárhogy. A rövid elnöki méltatást követően következett az a videóösszeállítás, amely Pars pályafutásának legfontosabb állomásait foglalta magába. Krisztián Németh Pállal és Németh Lászlóval kezdte meg a kalapácsvetéssel való ismerkedést, még mai is jól emlékszik a kezdeti dobásokra, amelyek láttán már összenéztek a szakemberek, hogy nem akármilyen tehetség toppant be körükbe.

Pars Krisztián hivatalos is szögre tette a kalapácsot

Fotó: Unger Tamás

A búcsúzó olimpiai bajnok könnyeivel küszködve mondott köszönetet páratlan pályafutásáért. Németh Pál említése kapcsán elcsuklott a hangja, ami nem meglepő, hiszen második édesapjaként tekintett rá. Pali bácsi 2009-ben abban a tudatban hunyt el, hogy Krisztiánt olimpiai ezüstig tudta segíteni, 2012-ben azonban Pars felért a csúcsra Londonban, sikerét Németh Pálnak ajánlva. Krisztián arról a hiányérzet is beszélt, amit a versenyhelyzet nélkülözése okoz most nála, valamint a sikerélmények. Mesteredzői, Németh Zsolt és Németh László is vidáman anekdotázva idézték fel Pars "kezdeti lépéseit", honnan hova jutott.