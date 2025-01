A Magyar Kick-Box Szövetség elnöksége 2024 hazai legjobbjának az egyaránt Európa-bajnoki címet nyert Szmolek Emánuelt és Nagy Ritát választotta.

– Ez mindenképpen egy pozitív visszacsatolás arra vonatkozón, hogy jó úton járunk – fogalmazott a szombathelyi Controll SE kiválósága, Szmolek Emánuel – Első alkalommal sikerült kiérdemelnem ezt az elismerést, ami nagyon jól esik. Az előző években is jöttek a sikerek, de olyan erős, annyira jól képzett a mai magyar kick-box mezőny, hogy többen is megérdemelték volna ezt a díjat. Ez pedig csak emeli az elismerés értékét. Különleges helyen szerepel ez most nálam a többi serleg és érem között, mert ez egy szakmai elismerés a hazai sportág részéről, ami tényleg nagyon jól esik. Ez már egy rang, amit ki kellett érdemelni, de meg is kell tudni tartani mind a versenyeken, mind pedig a magánéletben tanúsított magatartással.

Mester és tanítványa - Dancsó Zoltán és Szmolek Emánuel

Fotó: Controll SE



Szmolek Emánuel az athéni Európa-bajnokságon két szabályrendszerben – light-contactban és kick-lightban – indult, és mindkettőben sikerült döntőbe jutnia.

A szombathelyi Controll SE kick-boxosa a light-contact szakág 84 kg-os súlycsoportját aztán meg is nyerte, és bár jó esélye volt a duplázásra, a második fináléját egy bokasérülés miatt kénytelen volt feladni.

– Így utólag azt mondom, aláírtam volna a 2024-es eredménylistámat, ha tudom előre, hogy ez lesz – tekintett vissza az előző esztendőre a kick-boxoló. – Ugyan teljesítményemet illetően hullámzóan kezdődött az év, mert az első zágrábi Európa-kupán kicklightban sikerült aranyérmet nyernem, light-contactban viszont sajnálatos módon búcsúzni kényszerültem a legjobb nyolc között. Aztán Jesolóban – ami egy különleges helyet foglal el a szívemben, hiszen az első felnőtt, illetve az első junior vb-men is ott diadalmaskodtam – kicklightban megint sikerült a dobogó tetején zárnom, ami szerintem akkor és ott egy bravúros teljesítmény volt, light-contactban viszont ott sem jött össze a bravúr. Az Eb-n meg érdekes módon pont ligt-contactban sikerült nyernem egy kiélezett, szoros meccsen, viszont ott megsérült a bokám, ami erősen befolyásolta a kicklight döntőjét. Idén több megmérettetésünk lesz, megyünk Boszniába is márciusban, aztán májusban Zágráb lesz az úticél, nyár elején következik egy budapesti világkupa, ősszel lesz ismét a magyar bajnokság, és az év legjobban várt eseményével, az Abu-Dzabiban rendezendő világbajnoksággal zárjuk 2025-öt, ahol nem titkolt célom a duplázás lesz, azaz mindkét szabályrendszeremben feljutni a dobogó tetejére.