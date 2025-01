– Jómagam az az edző vagyok, aki minden körülmény között szeretem reálisan értékelni a dolgokat, az eredményeket – mondta Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. – Új csapatot építünk, reményteljes fiatal játékosokkal. Harmincegy éve edzősködöm de a 2020-as, covidos évet leszámítva ilyen kőkemény évem, mint a tavalyi, nem volt. A tavalyi szezont a bravúros, 6. helyen zártuk – ám aztán jöttek az ismert, a Szombathelyi Haladásnál jelentkező anyagi nehézségek, amelyek ugye minket ugyanúgy érintettek. Nyáron gyakorlatilag két hét alatt kellett új – vagyis inkább régi-új – egyesületet, a Viktória FC-t létrehoznunk. Sikerült, így megmenekült az NB I.-es női futball Szombathelyen. A nyári felkészülés már jól telt, tettrekész, motivált fiatalokkal dolgozhattam. A mi csapatunk az első osztály legfiatalabb átlagéletkorú együttese, amelynek átlagéletkora – csak azokat nézve, akik pályára léptek – 18,4 év volt. Egyébként ha megnézzük, az NB I. utolsó négy együtteséből három, a Viktória, a Soroksár és Astra a mezőnyben a három olyan csapat, amely fiatalokra épít, légiósok nélkül. Ennek megfelelően mi is hullámzó teljesítményt nyújtottunk, hiszen a fiatal játékosokra jellemző a kiegyensúlyozatlan futball. Ráadásul kevés rutinos játékosunk közül Szil Tünde Pécsett megsérült, az egész ősszel sérült Urbán Viktóriára csak az utolsó egy-két meccsen számíthattam. A bajnokságot egyébként jól kezdtük, legyőztük az Astrát, a Soroksárt, ikszeltünk a jó erőkből álló Honvéddal és Pécsről is pontot hoztunk. A Puskás Akadémia elleni hazai bajnokin pontot érdemeltünk volna, miként a Diósgyőr ellen is. A Szeged elleni hazai 2-1-es győzelem alkalmával jól futballoztunk, megérdemelten nyertünk. Kilóg a sorból az FTC és a Szekszárd elleni idegenbeli nagyarányú vereség. A zárómeccsen az Astra ellen idegenben pont nélkül maradtunk, pedig a helyzetek alapján nyernünk kellett volna. Az a helyzet, hogy a szezon végére kipukkadtunk.

Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője a fiatalokra építi csapatát. Fotó: Unger Tamás

– Ami az egyéni teljesítményeket illeti, mivel a védelemből évről-évre meghatározó játékosok távoznak, így ezt a csapatrészt mindig újjá kell építenünk – folytatta Markó Edina. – Nyáron Balogh Henrietta abbahagyta a futballt, Németh Adél pedig az FTC-be igazolt. A tavalyi naptári év játékosa Csáki Eszter lett, aki valamennyi meccset végigjátszotta és az U19-es válogatottban is szerepelt. A legtöbbet ő fejlődött, stabil teljesítményt nyújtott. Kovács Virág is végigjátszotta a meccseket, ő is jó teljesítményt nyújtott, Németh Mirtill ősszel kulcsjátékossá lépett elő, miként Varró Veronika és Nagy Dorottya is jó őszt futott. Kiss-Lantos Hannának pedig még időre van szüksége, hogy súlyos sérülése után igazán utolérje magát, ennek ellenére támadójátékunk alappilére volt.Hécz Zsuzsa, Csejtei Emi, Gravencz Gréta és Csizmadia Zsófi pedig egyre több játéklehetőséget kapott,mindannyian megszolgálták a bizalmat, folyamatosan fejlődnek. Kapusposzton négyen álltak készenlétben, versenyhelyzet alakult ki – ami a csapat hasznára volt. Összességében azt mondhatom, a csapat őszi teljesítménye reális volt, ebben a félévben ennyi volt. Ami a jövőt illeti, újabb fiatalok kerülnek fel az akadémiáról, de nagy mozgás nem lesz a keretben. Kollár Panna távozott, kapusunk az oberwarti Südburgenlandba igazolt. A lányok hétfő óta otthon, egyénileg készülnek, az első edzésünket pedig jövő hétfőn tartjuk. Ami a célokat illeti, a klub stabilizációja a legfontosabb – ezúton is köszönjük Szombathely Megyei Jogú Város támogatását. Emellett egy névadó szponzor nagy segítség lenne számunkra. Szakmailag pedig mindig szeretek előre, felfelé nézni, úgyhogy szeretnénk előbbre lépni a tabellán.