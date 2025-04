Asztalitenisz: fontos celli és szombathelyi diadal

Komlói Bányász-Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. 3:4. Budapest, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, felsőházi rájátszás, 3. forduló.

A SZAK asztalitenisz-csapatának két fiatalja, Gergely Márk (elöl) és Poór Balázs jól játszott Győrött.

Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Nem kezdődött jól a Budapesten rendezett mérkőzés a celldömölkiek számára, a párost a komlóiak nyerték. A második egyéni fordulóban Juhász Patrik nyert állásból kapott ki, Bíró Bálint is kikapott, Jakab János viszont nyert. Az első kör után 3-1-re vezettek a hazaiak - úgy tűnt, elment a meccs. Ám a második fordulóban Jakab hozta második egyéni meccsét is, majd Juhász Patrik legyőzte a komlóiak elsőszámú játékosát, a korábban Celldömölkön szereplő Szita Mártont - ekkor 3-3 volt az állás. Az utolsó meccsen a két U21-es játékos csapott össze, Juhász legyőzte Whei Chen-t, így a vasiak nagyot fordítva 4-3-ra nyertek. Az eredmények alakulása miatt - valamint mert a Honvéd Szonditól jogosulatlan játék miatt egy pontot levontak - eldőlt, hogy az utolsó két forduló eredményétől függetlenül a Cell kvalifikálta magát a Final Four-ba. A negyedik hely már biztos, de még a harmadik pozícióra is van esély.

Páros. Szita, Both-Juhász, Jakab 3:1 (1-0). Egyéni, 1. forduló: Both-Juhász 3:2, Wei Chen-Jakab 0:3, Szita-Bíró 3:1 (3-1). 2. forduló: Both-Jakab 0:3, Szita-Juhász 1:3, Wei Chen-Bíró 1:3 (3-4).

Győzött: Szita 1, Both 1, Szita-Both, illetve Jakab 2, Juhász 1, Bíró.

Alsóházi asztalitenisz-csatát nyert a SZAK-Sportiskola

Győri Elektromos VSK I.-Szombathelyi AK-Sportiskola I. 2:5. Győr, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, alsóházi rájátszás,

Páros. Lung, Hőgye-Gergely, Poór 2:3 (0-1). Egyéni, 1. forduló: Lung-Gergely 2:3, dr. Stánitz-Szarka Zs. 3:0, Hőgye-Poór 1:3 (1:3). 2. forduló: Lung-Szarka Zs. 3:0, Hőgye-Gergely 0:3, dr. Stánitz-Poór 1:3 (2-5).

Ősszel a szombathelyiek alapcsapatából csak egy játékos tudott kiállni az Elektromos ellen, akkor a vasiak 5-2-es vereséget szenvedtek hazai pályán. Ezúttal a legerősebb összeállításban utaztak Győrbe. A mérkőzés elején két döntő szettes meccset is nyertek a végjátékban a szombathelyiek. A páros mellett Gergely Márk is fordított, és ettől kezdve már nem volt kérdéses a SZAK-Sportiskola győzelme.

Győzött: dr. Stánitz 1, Lung 1, illetve Poór 2, Gergely 2, Gergely-Poór.