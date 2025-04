AVUS: ötgólos hazai vereség

AVUS-VIWA Mapei OSC 10-15 (2-4, 3-2, 1-4, 4-5). Szombathely, 80 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Csányi, Perédi.

Az AVUS pólósa, Németh Bódog Péter két gólt szerzett az OSC ellen

Fotó: Cseh Gábor

AVUS: Bíró - Sági 3, Szili, Makrai 1, Németh B. 2, Mercs, Kertész 2. Csere: Spitzer Valter 1, Horváth L., Makarenko, Sántha, Nagy L. 1, Horváth R. Edző: Péter Imre.

Az első negyedben nehezen indult be a góltermelés, három és fél perc volt hátra a negyedből, amikor még 1-1-re állt a mérkőzés. Majd 4-1-re elhúztak a fővárosiak, a vasiak a lefújás előtt szépítettek (2-4). A második negyedben Kertész szabaddobásból, Sági megúszásból talált be, kiegyenlített az AVUS (4-4). Aztán ismét a vendégek percei következtek, 6--re elléptek, de Makrai emberelőnyből a negyed vége előtt faragott a hátrányból (5-6). A harmadik negyedben is a vendégek játszottak jobban, fokozatosan felőrölték ellenfelüket - 4-1-re nyerték a negyedet. Mivel így az utolsó nyolc perc előtt 10-6-ra vezettek a vendégek, félig-meddig el is dőlt a meccs. Az utolsó negyedben ugyan 10-7-re még feljött a hazai csapat, ám a vendégek már nem engedték ki kezükből a győzelmet (10-15).

Az AVUS két negyeden keresztül jól tartotta magát, ám ezt követően felülkerekedett a VIWA-OSC.

Így látta az AVUS edzője

- Ezúttal sem tudtunk komplett kerettel kiállni, ráadásul ketten betegen játszottak. Ehhez képest a harmadik negyedig jól tartottuk magunkat, ezt követően elfáradtunk. Egy nagyon erős ellenféltől kaptunk ki, de nem kell szégyenkeznünk - mondta Péter Imre, az AVUS vezetőedzője.