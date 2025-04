Bajnokok Ligája, Európa-liga

Topfutball: pályán a legjobbak - az elődöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga.

Bajnokok Ligája

Forrás: UEFA



Az elődöntőket rendezik a héten mindhárom kontinentális sorozatban.

A Bajnokok Ligájában a végső győzelemre is esélyesnek tartott Barcelona 2019 óta első alkalommal jutott be a BL legjobb négy alakulata közé. A Barca már ötszörös BL-győzes – de legutóbb 2015-ban nyerte meg a sorozatot. Az Arsenal és a PSG története első BL-győzelmére hajt. Az Inter háromszor nyerte meg a BL-t, utoljára 2010-ben gyűjtötte be a trófeát.

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzések, kedd: 21.00: Arsenal (angol)–Paris Saint-Germain (francia) – RTL, RTL+ . Szerda, 21.00: FC Barcelona (spanyol)–Internazionale (olasz) – RTL+.

Európa-liga

Fotó: UEFA

Az Európa-ligában mentheti meg idényét a hazája bajnokságában bukdácsoló két angol gigász, a Tottenham és a Manchester – a szakértők egyéként angol házidöntőt jósolnak. Csakhogy a finálét Spanyolországban, a Bilbao pályáján rendezik – éppen a Bilbao áll az MU útjában. A Tottenham gárdájára pedig az ihletett formában futallozó Bodö/Glimt vár – a norvég együttes az előző körben például az olasz Laziot búcsúztatta.

Európa-liga, elődöntő, első mérkőzések, csütörtök, 21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Bodö/Glimt (norvég), Athletic Bilbao (spanyol)–Manchester United (angol).



Konferencialiga

Konferencialiga, elődöntő, első mérkőzés, csütörtök, 21.00: Real Betis (spanyol)–Fiorentina (olasz), Djurgarden (svéd)–Chelsea (angol).