Bajnokok Ligája: Real Madrid-Arsenal, Internazionale-Bayern München

Ma a Real Madrid-Arsenal és az Internazionale-Bayern München visszavágókkal zárul a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős szakasza - nagy csatákra van kilátás, a Real és a Bayern is nehéz helyzetből fut neki a meccsnek!

Bajnokok Ligája

Bajnokok Ligája: Real Madrid-Arsenal

A 15-szörös BL-győztes madridi alakulat - óriási meglepetésre - 3-0-ra kapott Londonban az Arsenal vendégeként. Köszönhetően például annak, hogy Declan Rice a sorozat történetében először két szabadrúgásgólt is szerzett egy egyenes kieséses párharc mérkőzésén. De a Real az acsapat, amely az elmúlt években többször is bizonyította, hogy képes akár "a sírból is visszajönni". Igaz, többnyire nem három gólt kellett ledolgoznia...

Carlo Ancelotti vezetőedző számára továbbra is a védelem összerakása jelentheti a legtöbb gondot, hiszen a hátsó alakulatból több játékosa is sérült (Carvajal, Eder Militao), eltiltott (Camavinga).

Az Arsenal a hétvégi bajnoki mérkőzésén a Brentford elleni hazai döntetlennel (1-1) "pihent rá" a BL-negyeddöntő visszavágójára, amelyen ha sikerrel jár, 2009 óta először jut a négy közé.

Bajnokok Ligája: Internazionale-Bayern München

A Bayern München otthon 2-1-re kapott ki az olasz listeavezető Intertől - igaz, a bajorok ugyanis úgy kaptak ki 2-1-re, hogy sokkal több helyzetük volt, mint riválisuknak, akik ugyanakkor kíméletlenül kihasználták a németek hibáit. Mindenképpen jó előjel a Bayern számára, hogy a Bajnokok Ligájában eddig háromszor lépett pályára a legendás Giuseppe Meazza Stadionban az Inter ellen, és mindegyik alkalommal győzött, ráadásul kapott gól nélkül.

Ugyanakkor az olaszoknak is van mire alapozniuk, túl az idegenbeli sikeren: eddig húsz olyan párharcot vívtak meg az európai kupaporondon, melyben az első felvonást idegenben megnyerték, és ezek közül végül csak egyet veszítettek el.

Azt az egy kivételt viszont éppen egy Bayern München elleni összecsapás jelenti, akkor 2-0-ra diadalmaskodtak Münchenben, majd otthon 3-1-re kikaptak és búcsúztak. Ez roppant élesnek tűnik!

Szerdai menetrend