Barcelona-győzelem a Real Madrid ellen - óriási balhéval zárult a csata!

Barcelona-Real Madrid: számítani lehetett arra, hogy indulatoktól sem lesz mentes a két ősi rivális kupadöntője, a meccs előtt ugyanis a Real Madrid Televízió nyíltan kritizálta a találkozó játékvezetőjét, De Burgos Bengoetxeát - sőt, a klub kilátásba helyzete, hogy nem áll ki a meccsre, ha nem cserélik le a játékvezetőt...

Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője

Fotó: NS/Dömötör Csaba

A Sevillában rendezett összecsapáson a 28. percben a Barcelona szerezte meg a vezetést, Lamine Yamal készített elő Pedrinek, aki 20 méterről bombagólt lőtt. A Real Madrid a 70. percben egyenlített: Kylian Mbappé egy szóló után harcolt ki szabadrúgást, és hasonló helyről mint Pedri, ő is betalált. Hét perccel később fordított is a fővárosi gárda, Aurélien Tchouaméni egy szöglet után fejjel volt eredményes. A katalánok a 84. percben egalizáltak, Ferran Torres használta ki, hogy Thibaut Courtois, a Real kapusa rossz ütemben lépett ki. A jelzett hatperces ráadás végén még voltak izgalmak, a Barcelona sokáig azt hitte, 11-eshez jutott, de a játékvezető a VAR-vizsgálat után végül nem adott büntetőt (nem sokkal előtte viszont Rüdiger kihúzta Ferran Torres támaszkodó lábát a 16-oson belül, amit a VAR nem vizsgált...). A hosszabbításban a 116. percben végül Jules Koundé döntött: a francia válogatott védő Luka Modric rossz passzát fülelte le az ellenfél 16-osánál, majd kilőtte a jobb alsót, lezárva ezzel az összecsapást.

Barcelon-Real Madrid - a mérkőzés óriási balhéval ért véget

Az indulatok csak a meccs végén szabadultak el, amikor a Real Madrid játékosai egy Kylian Mbappé ellen jogosan megítélt szabadrúgás miatt kezdtek el hevesen tiltakozni az oldalvonalnál. A Barcelona ekkor már 3–2-re vezetett, és mivel kifelé járt a szabadrúgás, ezzel gyakorlatilag véget is ért a találkozó. A sérülés miatt lecserélt Antonio Rüdiger a kispadnál lévő hűtőtáskából jégdarabokat kapott elő, és kétszer is megpróbálta megdobni a játékvezetőt - többen is alig tudták visszatartani a német bekket, aki neki akart rontani a bírónak. Majd a szintén felbőszült Lucas Vázquez és Jude Bellingham kettős is piros lapot kapott... A Real Madrid történelméhez méltatlan jelenetekkel zárult tehát a kupadöntő...