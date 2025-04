Borbély Sándor győzelme Budapesten

A megszokott jó hangulatban zajlott a Maratonman Versenysorozat idei első eseménye, az NN City Run. Kiváló körülmények és csodás panoráma várta a résztvevőket, így szép napsütéses időben teljesíthették a félmaratoni, vagy a rövidebb – 3, 5 és 11 km-es távok – egyikét. A versenyközpont a Várkert Bazárban volt, a rajt és a cél pedig ugyanott, a Duna-parton. A futók kiélvezhették a csodálatos panorámát is az útvonalon, melynek nagy része a Duna-parton haladt és érintette a Szabadság hidat is. A gyors pályának is köszönhetően kiváló időkkel nyerték a távokat a győztesek. A versenyen a vasi Borbély Sándor is rajthoz állt.

A 11 kilométer győztesei: Borbély Sándor és a női első helyezett

Fotó: Maratonman

Borbély Sándor megnyerte a 11 kilométeres távot

A szentgotthárdi Borbély Sándor a 11 kilométeres távon indult. A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület versenyzője az 5 fős élbollyal haladt, majd 7 kilométer után ritmust váltott és átvette a vezetést. Óvatos kezdés után, a dobogó első helyén végzett, az 1159 induló közül.

Eredmény. Férfi 11 km 1. hely: Borbély Sándor SZoESE, 39:06 perc