Egis Körmend: távozott Rudi Williams

Az Egis Körmend vezetősége közösségi oldalán közölte, hogy a múlt szombati nappal szerződést bontott kanadai légiósával, Reudale "Rudi" Williams-sel. A játékos tavaly nyáron igazolt Körmendre, ahol - a szerződésbontásig - a piros-feketék második legeredményesebb játékosa volt - átlagban 21.5 pontot dobott.

Az Egis Körmend immáron volt játékosa, Rudi Williams ugyan jól játszott - de bőven akadtak vele fegyelmi problémák.

Az Egis Körmend közleménye Williams-ről

"Ezúton tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy klubunk közös megegyezéssel 𝘀𝘇𝗲𝗿𝘇𝗼̋𝗱𝗲́𝘀𝘁 𝗯𝗼𝗻𝘁𝗼𝘁𝘁 𝗥𝘂𝗱𝗶 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺𝘀-𝘀𝗲𝗹

Mindenekelőtt elnézést kérünk, amiért nem adtunk azonnali tájékoztatást Rudi szolnoki mérkőzésen történt “padoztatásáról”. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a teljes körű és transzparens kommunikáció mellett, ugyanakkor bizonyos rendkívüli esetekben a klub jogi és anyagi biztonsága érdekében szükségessé válhat az információk ideiglenes visszatartása.

Először is fontos hangsúlyoznunk, hogy Rudi egyéni teljesítménye rengeteg szép pillanatot szerzett szurkolóinknak és a klubnak is, ezért hálával tartozunk neki. Azonban sajnos a játékos az elmúlt időben többször is vétett a klub etikai szabályai ellen, legutóbb a reggeli indulásról késett el, amely miatt Forray Gábor vezetőedző fegyelmi szankcióként a szolnoki mérkőzésen nem szerepeltette.

Sajnálatos módon, március 27-én a játékos saját közösségi oldaláról értesültünk arról, hogy a csapat előzetes tájékoztatása nélkül szerződést kötött egy kanadai nyári ligában szereplő csapattal. Ez a fajta eljárás klubunk értékrendjével összeegyeztethetetlen, és olyan helyzetet teremtett, amely komoly bizonytalanságot és fejtörést okozott a szezon hátralévő részének megtervezésében.

A történtek óta a játékos hozzáállása az edzéseken és mérkőzéseken is észrevehetően megváltozott, teljesítménye visszaesett, és a csapattársaival szembeni hozzáállása is negatív irányt vett. Társai és a szakmai vezetés többször próbált a helyzet javítására törekedni, azonban ő ezekkel a lehetőségekkel nem kívánt élni. Ennek eredménye az lett, hogy csapattársai és a vezetőedző sem tudott vele megfelelően együtt dolgozni. Mindezen okok miatt klubunk végül úgy döntött, hogy 2025. április 26. napjával közös megegyezéssel szerződést bont Rudi Williams-szel.