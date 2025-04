Falco-Alba: kezdődik!

Kezdődik a felsőházi rájátszás, a negyeddöntős párharc: Falco–Alba derbi az első meccsen!

Falco: Trey diggs bizakodó!

Fotó: Szabó Miklós

Kezdődik az egyik fél harmadik megnyert meccséig tartó Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár negyeddöntős párharc. A Falco imponáló magabiztossággal, veretlenül nyerte meg az alapszakaszt. Az Alba nehezebb szezont fut, csak az alapszakasz utolsó játéknapján biztosította be a helyét a legjobb nyolc között – a nyolcadik helyet kaparintotta meg. Az alapszakaszban egyébként a Falco idegenben (73-100) és hazai pályán (103-83) is simán verte fehérvári riválisát.

Az Alba visszafogott teljesítménye ezért is furcsa, mert ott van a keretben a válogatott duó, Vojvoda Dávid és Filipovity Márkó, a gólpasszlistát vezető Lester Medford, vagy a két ponterős légiós, Philmore és Thomas.



– Ami az alapszakaszban történt, azzal már nem foglalkozunk, új feladat vár ránk, most kezdődik a bajnokság érdemi rész – jelezte Trey Diggs, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely amerikai légiósa. – Ennek megfelelően nem indulhatunk ki abból, hogy mi történt az alapszakaszban, hogy korábban kétszer is legyőztük az Albát. Motiváltan, felkészülten várjuk a rájátszást – és az Alba elleni negyeddöntőt. A feladatunk most az, hogy megőrizzük a pályaelőnyünket, hogy szombaton este legyőzzük az Albát. A saját játékunkat kell játszanunk, végig kell vinni a saját mecstervünket. Hajtós, harcos, felszabadult Albára, kiélezett mérkőzésre számítok. De ha koncentráltak leszünk, ha a tudása legjavát nyújtja mindenki, akkor nem lehet gond – mondom ezt annak ellenére, hogy ellenfelünk is jó minőséget képvisel. Nem tekintünk előre, mindig csak az adott feladatra koncentrálunk, lépésről lépésre fogunk haladni a céljaink felé!

Falco: kedden folytatás

A negyeddöntős párharc kedden a második felvonással folytatódik: 18 órakor Alba Fehérvár–Falco Vulcano Energia KC Szombathely összecsapást rendeznek Székesfehérváron. A fehérvári klub 130 darab belépőt küldött Szombathelyre – a jegyek ára egységesen 4000 forint. A belépőket szombaton az Aréna Savaria jegypénztárában vásárolhatják meg a Falco-drukkerek 17 órától a Falco–Alba meccs első félidejének a végéig. Fontos: egy drukker maximum négy tikettet vásárolhat.