Falco-Alba: közte 25!

Fordulás után sem engedte ellépni ellépni ellenfelét a szívósan küzdő Alba (23. perc: 54-47). Folyamatosan vezetett ugyan a Falco, de nem tudta idő előt eldönteni a meccset (27. perc: 61-50). Talán a sok eladott labda jelezte, hogy kissé ideges a házigazda – és tiszta dobások is maradtak ki. Tíz pont körül állt be a különbség. Fehérvári oldalon Medford volt nagyon elemében. Az etap hajrájában azonban Novakovic, majd Pongó is betalált távolról, így a záró játékrészt már magabiztosnak tűnő 15 pontos előnyből kezdhette a Falco (30. perc: 73-58). A negyedik negyedet a remek napot kifogó Keller „vezette fel”: egy jó büntetővel, majd egy triplával – rögtön időt kért az Alba (77-58). De ekkor már higgadtan játszott a Falco, semmi nem utalt arra, hogy ismét vissza tud jönni a meccsbe a vendég. Amikor az Alba a 34. percben, 84-60-as állásál időt kért, már érezhetően eldőlt az összecsapás sorsa – 20 pont fölötti előnyről ugyanis nem szokott kikapni a Falco. Az Alba ekkor már azért küzdött, hogy vállalható vereséggel megússza a szombathelyi kirándulást. A 100 pontot Diggs triplájával lépte át a Falco – végül 25 ponttal nyert a sárga-fekete gárda.

Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában 1-0-ra vezet a Falco. Kedd 18 órakor Székesfehérváron ismét pályára lépnek a felek.