Nagy csatát nyert Fehérváron, négy között a Falco!

Az egyik fél harmadik megnyert meccséig tartó negyeddöntős párharc első, szombathelyi felvonását 25 ponttal nyerte (101-76) meg a Falco. Majd Székesfehérváron az Alba kétszeri hosszabbítás után legyűrte a vasi gárdát, 120-112-re győzött. Legutóbb, pénteken gálameccsen vágott vissza ellenfelének a sárga-fekete alakulat: 36 pontot vert az Albára (110-74). Így a Falco azzal a tudattal lépett pályára hétfőn este Fehérváron, hogy ha nyer, lezárja a párharcot, bejut a legjobb négy közé.

Pongó Marcell nagyot játszott! Falco meccs

Fotó: Cseh Gábor

Falco mérkőzés

Lendületesen, váltott pontokkal kezdtek a felek (3. perc: 9-6). Az első triplát a hazaiak szerezték (14-8) – és kezdtek meglépni. A Falco Popovic pontjaival tartotta a lépést. De szinte minden hazai támadás ponttal zárult. Sőt, „megérkeztek” a hazai triplák, így közelített a tíz ponthoz a fehérvári előny – végül „csak” kilenc ponttal nyerte meg az első negyedet az Alba (28-19). A második etapot viszont 7-0-val nyitotta (12. perc: 35-19) – kellett Perl begyötört közelije. Érezhetően az agresszív, motivált házigazda diktálta a tempót, rohant és dobott – stabilan tíz pont fölött tartotta az előnyét. 38-24-es állásnál kért időt Konakov mester. Próbálta rendezni sorait a Falco – sikerült is. Az Alba időkésénél 42-32-es eredményt mutatott a tábla. De a Falco szívósan zárkózott (18.perc: 51-45) – annak ellenére is, hogy remekül dobott a házigazda. A félidő hajrájában azonban megfékezte a Falco rohamait az Alba, és hét pontot megőrzött az előnyéből (20. perc: 55-48). Kellemetlen, szívós ellenfélnek bizonyult a házigazda – ismét.

A második félidőt 8-0-val nyitotta az Alba (22. perc: 63-48) – érezhetően bajban volt a Falco. Sorozatban dobálta a triplákat a Fehérvár, míg a szombathelyi gárda helyzetbe is nehezen került. De a védekezése sem működött igazán. Ám így is látótávolságban tartotta ellenfelét (27. perc: 72-62), sőt, a negyed végére tíz pont alá küzdötte a hátrányát a Falco (30. perc: 81-72). „Természetesen” Vojvoda-triplával kezdődött a záró játékrész. De nem adta fel a Falco, érezhetően nagy hajrába kezdett, fokozta a tempót, keményebb védekezésre váltott – és egyre faragta a hátrányát (33. perc: 86-81). Jelentősen feljavult a vendégek dobóformája is – olyannyira, hogy Váradi triplájával 35. percben kiegyenlített a Falco (90-90)! Sőt, a 37. percben Perl sokadik pontjával a vezetést is átvette (92-94) – 94-98-as állásnál kért időt az Alba, szűk két perccel a vége előtt. Triplákkal próbálkozott a házigazda, de most már nem értek célba a távoli dobások. Vojvoda csak egy büntetőt bedobott be (95-98). Amire Váradi duplával válaszolt (95-100). Időkérés után Medfrod triplát hibázott, Pongó viszont hibátlanul büntetőzött (95-102). Végül csak bedarálta ellenfelét a címvédő vasi gárda!