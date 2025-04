Garami József emlékére - egykori vasi játékosai búcsúznak a legendás edzőtől

Életének 86. évében elhunyt Garami József. Garami Pécsen született, a Pécsi Dózsa, majd a PVSK játékosaként futballozott az NB I.-ben. Edzősködni is szűkebb hazájában, a pécsi utánpótlásban kezdett - majd átvette a PMFC felnőtt csapatának az irányítását.

Garami József - 80. születésnapján.

Fotó: Löffler Péter/Dunántúli Napló/Archív

Garami József 217 bajnokin irányította a Pécset, ami azóta is megdönthetetlen klubrekordnak számít. Az 1985/1986-os NB I-es évadban ezüstérmes helyig vezette a mecsekaljaiakat, amit azóta sem sikerült megismételni, 1990-ben pedig a Magyar Kupát is elhódította a PMFC-vel. Nem mellékesen, még 1987 őszén – a pécsi évek alatt – megbízott szövetségi kapitányként öt találkozón irányította a válogatottat is.

Garami 1993 és 1996 között az Újpesti TE, 1996 és 1998 között az MTK, 1999 és 2001 között a Győri ETO, 2002 elejétől 2003 végéig pedig a Ferencváros szakmai munkájáért felelt. Majd több mint tíz évig – a magyar futballban páratlan módon – irányította az MTK-t. A kék-fehérekkel 1997-ben és 2008-ban, a Ferencvárossal 2003/2004-ben (az őszi idényben vezetve a csapatot) bajnoki címet szerzett. 2013 tavaszán megdöntötte Illovszky Rudolf klubrekordját az NB I.-es edzők között, végül 2015 nyarán 797 mérkőzéssel a háta mögött vonult vissza, ami abszolút rekord! - olvasható a Magyar Nemzet összegzésében.

Garami József a közelmúltban hazaköltözött Pécsre, 80 éves kora után több egészségi problémával is bajlódott.

A 85 esztendősen elhunyt legendás mesteredzőt május 2-án, pénteken 11 órakor, a Pécsi Köztemetőben kísérjük utolsó útjára.

Garami József - Németh Gábor

A Répcelakról indult Németh Gábor, a Haladás, a Videoton (a Videotonnal NB II.-es bajnok lett), a Ferencváros (2000/2001-es szezonban bajnoki címet nyert a Fradival), a Siófok, a Pécs, a Vasas (a Vasassal bajnok lett az NB II.-ben), a Honvéd (2009-ben Szuperkupa-győztes lett a Honvéddal), a Kecskemét és a Paks korábbi kapusa a Ferencvárosnál dolgozott együtt a legendás edzővel.

Németh Gábor - már mint kapusedző

Fotó: © Szendi Péter

- Nagyon jó ember volt, emberségesen bánt a futballistákkal, mindenkit szinte a saját fiaként kezelt - emlékezett Németh Gábor, aki ma az Illés Akadémia kapusedzőjeként dolgozik. - Volt, amikor valakinek eltévesztette a nevét, de az is inkább vicces volt, szemernyit sem csorbította a tekintélyét - mert mindenki felnézett rá, mindenki ösztönösen tisztelte. Az pedig, hogy közel 800 NB I.-es meccsen ült edzőként a kispadon, minden elmond arról, hogy szakmailag milyen szintet képvielt - véletlenül nem lehet ennyi ideig a legmagasabb szinten edzősködni. Roppant felkészült tréner volt, minden meccsre aprólékosan felkészült. Ellenfélként is sokszor találkoztunk egymással, rendre váltottunk pár szót - ellenfélként is végtelenül barátságos volt velem, mindig úriemberként viselkedett. A magyar futball sokat vesztett a halálával.