Hámori leütötte ellenfelét, Szili súlyos sérülést szenvedett

Szili István

Fotó: VN/Szili István

- Furcsa, puha volt a talaj, megcsúszott a lábam, és ekkor kaptam be a végezetes ütést - összegzett Szili István. - De nem az ütés, hanem a lábsérülés miatt nem tudtam folytatni az összecsapást. Sajnos az a megcsúszás sokba került, megrepedt a combcsontom, illetve részleges keresztszalag-szakadást szenvedtem. A vereség annyi nem fáj, hiszen a küzdősportban benne van, hogy egyszer nyersz, egyszer kikapsz. Ráadásul a fellépésemmel közel ötmillió forintot gyűjtöttem össze kutyamenhelyek számára. De most következik néhány nehéz nap, ugyanis nincs idő a pihenésre, a gyógyulásra, ugyanis az egyik tanítványon a jövő héten WBO junior világbajnoki címmecset játszik - ott kell lennem mellette. Aztán jöhet majd egy négy-hat hetes rehabilitáció. Sokan kérdezik, hogy ennyi idősen, ekkora kihagyás után nem bántam-e meg a visszatését - a vereség ellenére is azt mondom, hogy nem, mert ki akartam próbálni ezt a stílust is. A szervezésnél azonban már éreztem hiányosságokat, nem szerencsés, hogy egy nálam "két számmal" nagyobb riválist találtak nekem ellenfélnek, és abban sem vagyok biztos, hogy a mérleg jól mutatott a mérlegelésnél - több száz mecs van mögöttem, egészen kiváló ellenfelekkel mérkőztem meg amatőr és profi karrierem során, pontosan tudom, hogy mekkorát üt egy 80 kilós ember, riválisom egész biztos, hogy nem 80 kilós volt... De ez már az én problémám, én mentem be a ringbe, innentől kezdve pedig vállaltam a meccset.