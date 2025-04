Király Gábor korábbi csapata ünnepel!

Eldőlt, hogy Király Gábor korábbi csapata, a Burnley azonnal visszajut a Premier League-be, miután a csapat hétfő este 2-1-es győzelmet aratott a közvetlen rivális, harmadik helyezett Sheffield United ellen a labdarúgó angol másodosztály, a Championship 44. fordulójában - és két fordulóval a pontvadászat vége előtt a Leeds Uniteddel együtt bebiztosította a feljutását (az első, vagy a második helyen, mert mindkét gárdának 94 pontja van).

Király Gábor

Fotó: NS/Nagy Gábor

A Burnley tavaly esett ki a Premier League-ből a ma már a német sztárgárdát, a Bayern Münchent vezető Vincent Kompany irányításával, most pedig egyből visszajutott az élvonalba. Nagy volt az öröm a csapat stadionjában, a szurkolók ellepték a pályát lefújás után - és természetesen kis balhé is fűszerezte a "bulit" olvasható a Magyar Nemzet beszámolójában.

Király Gábor - Burnley

A 108-szoros válogatott kapus, Király Gábor hosszú, sikeres pályafutása alatt a Burnley kapuját is védte - a 2007/2008-as szezonban és a 2008/2009-es szezon őszén. A csapat akkoriban is a Championship-ben szerepelt, és a 2008/2009-es szezon végén harmadikként, a rájátszásban kiharcolta a feljutást.

-A Burnley patinás csapat, hosszú történelemmel, 1882-ben alakult meg, 1888-ban pedig alapító tagja volt az angol labdarúgó-bajnokságnak, vagyis a klub ott bábáskodott az angol futball bölcsőjénél, nagy megtiszteltetés volt egy ilyen csapat mezét viselni - fogalmazott Király Gábor. - Minden volt, klubom teljesítményét, eredményeit figyelemmel követem - örülök, hogy a Burnley visszajutott az első osztályba. Már az első pillanattól látszódott, érződött, hogy a feljutás a klub célja, jó keret lett összerakva, amely képes volt végig kiegyensúlyozott teljesítményre. Egy ilyen feljutás óriási élmény a szurkolók számára - hosszú évekre ellátja pozitív energiákkal a drukkereket. De a munka még csak most kezdődik. A Burnley ugyanis az elmúlt években többször kiesett, többször feljutott - a klubvezetés feladata most az, hogy stabilizálja a csapatot a Premier League mezőnyében. Nehéz, de nem megoldhatatlan feladat. Elég talán a másik volt csapatom, a Crystal Palace példáját említenem - amely hosszú évek óta stabil szereplője az első osztálynak. Több volt olyan játékostársammal tartom a kapcsolatot, akikkel együtt futballoztam a Burnley-ben - nagy az öröm most a városban, az egész térségben. És remélem, hogy jövőre meg tud kapaszkodni a csapat az élvonalban, és elkezdődik egy hosszú sikertörténet.