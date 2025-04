Király, Halmosi, Koman: jótékonysági meccs egy beteg kisfiúért

A 11 éves Győr-Moson-Sopron vármegyei kisfiú, a sarródi Heiner Bruno, a Duchenne-féle izomsorvadásban szenved. A reményt adó kezelés összege óriási: nagyjából 1.1 milliárd forint. A hatalmas összeg összegyűjtésére több kezdeményezés is indult, múlt csütörtökön pedig a magyar labdarúgó-öregfiúk válogatott Petőházán vívott jótékonysági mérkőzést egy lelkes, helyi csapat tagjaival a „Fertőpart válogatottjával”. A magyar öregfiúk válogatott játékosai dedikált mezekkel, labdákkal érkeztek, amelyeket később elárvereztek. A mérkőzésre 1400-an látogattak ki, a csapatok gyereksorfal között a „Nélküled” című számra vonultak a pályára, majd elénekelték a Himnuszt. A magyar öregfiúk válogatottban több, korábbi Haladás-futballista is pályára lépett, így Király Gábor, Koman Vladimir, Halmosi Péter, Priskin Tamás és a zöld-fehéreket vezetőedzőként irányító Mátyus János is. A magyar öregfiúk válogatottjában pályára lépett még többek között Vincze Ottó, Egressy Gábor, Hajszán Gyula, Balogh Béla, Csiszár Ákos, Böjte László, Arany László, Huszti Szabolcs, Torghelle Sándor, Thomas Sowunmi, Juhász Roland is. A szövetségi edző Kiss László volt. A meccset az egykori kiváló játékvezető, Arany Tamás vezette.

A magyar öregfiúk válogatott csapata - zöldben például Király Gábor - a petőházi jótékonysági mérkőzésen.

Fotó: VN/MLSZ

A meccs végeredménye ilyenkor sosem fontos – a magyar öregfiúk válogatott egyébként 18-3-ra nyert– a lényeg a segítség volt Brunó számára.