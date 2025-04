Kosárlabda: körmendi vereség az első meccsen

NHSZ-Szolnoki Olajbányász-Egis Körmend 93-78 (15-26, 17-9, 32-27, 29-16). Szolnok, 2000 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, negyeddöntő, 1. mérkőzés, vezette: Földházi, Montgomery-Tóth, Pozsonyi.

Szolnok: Jovanovics 16/6, Somogyi 13/6, Lukács 14/9, Szubotics 13/3, Aimaq 21. Csere: Krnjajski 4, Horváth Á. -, Arabo -, Pallai 7/3, Rudner 5/3, Radovanovics -. Edző: Oliver Vidin.

Egis Körmend: Williams 19, Kountz 17/9, Kiss B. -, Durázi 9, Vuckovic 9/3. Csere: Ferencz 2. Doktor -, Gáspár 2, Schmera -, Kiss M. 7/6, Pipiras 13/9. Edző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7-2. 4. perc: 10-8. 5. perc: 11-10. 7. perc: 13-15. 8. perc: 13-19. 12. perc: 17-28. 15. perc: 19-30. 16. perc: 23-30. 18. perc: 28-32. 19. perc: 31-35. 21. perc: 37-38. 26. perc: 52-43. 27. perc: 56-50. 28. perc: 61-58. 33. perc: 71-66. 36. perc: 87-70. 37. perc: 86-73. 38. perc: 88-74.

A Körmendet több, mint 100 szurkolója kísérte el a Tisza-partjára.

Jovanovics duplájával indult a mérkőzés, amelyre Durázi két büntetővel válaszolt (1-1). A meccs első tripláját pedig Somogyi jegyezte (5-2). Ahogy az várható volt, fej-fej mellett haladtak a csapatok. Gyors volt a játék, a csapatok csak ritkán játszották ki a támadóidőt, ha lehetett, máris tüzeltek. A 6. percben Williams középtávolijával a meccsen először vezetett a Körmend (11-12). Majd Pipiras hajított egy triplát (11-15). Aztán egy kijátszott akció végén a dudaszó pillanatában Pipiras dobott kettest – Vidin-mester nyomban időt kért (13-19). Nem sokat használt, Kiss Mátyás ugyanis egy hármassal mutatkozott be (13-22). Az első negyed után 26-15-re a Körmend vezetett.

A második negyedben is tartotta tekintélyes előnyét a körmendi együttes. (13. perc: 17-30). Továbbra is nagy volt a rohanás mindkét oldalon, viszont a gyors játékból a vasiak jöttek ki jobban. Forray Gábor 30-21-es vendégvezetésnél kért időt. Egy kicsit megtorpant a vasi legénység, leragadt 30 pontnál - az Olaj feljött 26-30-ra. Aztán Subotic szabálytalankodott technikait érően Williams-sel. A légiós mindkét büntetőjét bedobta. A negyedből hátralévő időben kiegyenlített volt a meccs, a vendéggárda három pontot (32-35) megőrzött előnyéből a félidőre. Még úgy is, hogy ebben a negyedben csak 9 pontot dobtak a vasiak.