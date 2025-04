“Leo” Karate-do SE-érmek

A IV. Sun Dome Kupa elnevezésű erőpróbán 24 egyesület közel 300 versenyzője mérte össze tudását. A vasi, szombathelyi színeket a “Leo” Karate-do SE képviselte öt fővel Ajkán.

A “Leo” Karate-do SE siker csapata. Elől balról Paksa Csenge, Németh Anna, Paksa Bende és Németh Máté. Hátul Gál Róbert edző, Polyák Eszter és Somogyi Laura edző. Fotó: VN/“Leo” Karate-do SE

“Leo” Karate-do SE - eredmények

Németh Anna a 10-11 éves korosztályban kata (formagyakorlat) versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Kumitéban (küzdelem) nagyon összeszedetten küzdött, aranyérmes lett. Anna elindult kata versenyszámban az eggyel idősebb korosztályban is, a 12-13 évesek között, ahol szintén egy bronzéremmel gazdagodott. Németh Máté katában a 12-13 éves korosztályban indult, ahol egészen az elődöntőig menetelt, ott viszont vereséget szenvedett, így "csak" a bronzéremért küzdhetett, amit magabiztosan meg is nyert. Máté szintén felnevezett katáben az idősebbek közé, a 14-15 éves korosztályba, ahol ötödikként zárt. Kumitéban a saját korosztályában indult, harmadikként végzett. Paksa Bendek a 12-13 évesek között indult. Katában az elődöntőig jutott, ahol vereséget szenvedett, így vigaszágon folytathatta, amit magabiztosan meg is nyert, így végül harmadik lett. Kumitéban egészen a döntőig menetelt, ott azonban szoros küzdelemben alul maradt, így ezüstéremmel térhetett haza. Paksa Csenge szintén a 12-13 évesek között tette próbára tudását. Katában bronzéremet szerzett, kumitéban pedig - akárcsak testvére - a fináléig jutott, végül a dobogó második fokára állhatott fel. Polyák Eszter katában a 12-13 éves korosztályban harmadikként zárt, kumitéban aztán remek teljesítményt nyújtva nem talált legyőzőre, megérdemelten állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Eszter katában szintén elindult az idősebbek között, és a 14-15 éveseknél is remekül teljesítve az elődöntői jutott. Ott a későbbi győztestől vereséget szenvedett, de végül bronzéremmel vigasztalódott.