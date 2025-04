Spartan Race Szombathely: Rácz Henrietta volt a legjobb magyar

Harminc ország 3500 versenyzője vett részt szombaton a Spartan Race Szombathely akadályfutó-versenyen A résztvevők sprint, szuper, jótékonysági, gyerek és HH 4HR kategóriában álltak rajthoz. Vármegyénket is többen képviselték. a legnagyobb érdeklődéssel várt super elite (abszolút) kategóriát – a férfiaknál – a cseh Jakub Kolár nyerte, második a szintén cseh Pavel Hrdina, harmadik Honti György (Szolnok) lett, negyedik helyen pedig a szombathelyi Kívés Bendegúz végzett. A hölgyeknél a super elite (abszolút) kategóriát Alžbeta Kubašíková (Szlovákia) nyerte, második helyen a szombathelyi Rácz Henrietta végzett, harmadik a szlovák Bronislava Chrappa lett.

A szombathelyi Rácz Henrietta tehát az előkelő második helyen végzett – ezzel nem csak a legjobb vasi, hanem – valamennyi kategóriát figyelembevéve – a legjobb magyar sportoló is lett a Spartan Race-n. Heni 1:11:21-os idővel teljesítette a 11.2 kilométert – és az embert próbáló akadályokat.

Fotó: VN/Spartan Race

Rácz Henrietta a Spartan Race Szombathely magyar hősnője

– Nagyon izgultam, hiszen szombathelyiként Szombathelyen versenyezhettem, úgy éreztem kicsit – nagyon – meg kell halni a pályán és így is lett. – mondta Rácz Henrietta. – Az első kilométerek alatt a patakban sodrással szemben meneteltünk, vagy futáshoz hasonló mozgást imitáltunk. Itt már több részre szakadt a csapat. Próbáltam az élmezőnnyel tartani és többnyire sikerült is – amit Papp Károly erőnléti edzés programjának köszönhetek. A tavalyi spartanon is ugyanitt küszködtem és emlékszem, szinte csak vonszolni tudtam a testem. A futásban is elég erős voltam, a magas pulzust jól toleráltam, ezt szinten a jól periodizált edzésprogramnak köszönhettem. Slackline sikerült , balance is, pár mumus akadály – pipa mind. Erdőn, városon keresztül haladtunk, valójában nem is emlékszem néha hol, csak a szalagot követtem. A dárda bement! Nagyon boldog voltam, ott sok burpeet végző lányt tudtam magam mögött hagyni. Itt már a harmadik helyen futottam, az olymposig tartottam is a pozíciót, ahol lecsúsztam az akadályról. Gyors büntető kör, már alig volt hátra három-négy kilométer. Innentől két szlovák lánnyal fej fej mellett haladtunk, és a többiek is a nyakunkban lihegtek. Továbbá már nem volt lehetőségem akadályok előtt pihenni, mindenre rárohantam 170-180-as pulzussal, a kezem remegett... majd jött a Fő téri szakasz. Egy-két bekiabálás a Viktoriás futballista lányoktól segített felmászni gyorsan a kötélre, cipelésnél sietni ahogyan a testem engedte. A harmadik helyen futottam, majd jött a multirig ahol megláttam négy barátnőmet, hallottam ahogy kiabálnak és szurkolnak – így a hirtelen jött energiától egy két fogással előrébb lendültem, és beelőztem a második versenyzőt a célba érkezés előtt. Hihetetlen és emlékezetes pillanat volt!