Szili István: egy nagy csata még belefér!

Április 19-én, most szombaton 19.30-as kezdéssel a budapesti Riz Levente Sport és Rendezvényközpont nagyszabású nemzetközi pusztakezes gálának ad otthont - a Felix Promotion International szervezésében. Korábban már hírt adtunk arról, hogy ketrecbe lép Hámori Ádám - de a szintén kőszegi Szili István kapta meg a gála főmeccsét, amely a tervek szerint 21.30-kor kezdődik (22.25-től az RTL Klub összefoglalót ad a gáláról, illetve a küzdőportok rajongói stream-en keresztül is figyelemmel követhetik az eseményeket).

Szili István edzésben

Fotó: VN/Szili István

A Kőszegről indult, régóta Svájcban élő, nagyszerű profi pályafutást maga mögött tudó Szili István legutóbb 2022 márciusában lépett ringbe. Az akkor 39 éves Szili az IBO szervezet nagyközépsúlyú interkontinentális bajnokaként a korábbi többszörös világbajnok német legendával, Felix Sturmmal csapott össze - és a tudósítások szerint a parádés erőnléttel rendelkező, roppant tudatosan bunyózó magyar ökölvívó felőrölte neves ellenfelét, pontozásos győzelmet aratott. Szili profi mutatója akkor 26 győzelemre (ebből 14 KO/TKO), két döntetlenre, két vereségre módosult - előző hat összecsapását megnyerte. Azóta azonban nem lépett ringbe.

Szili István - jó formában, jó erőben

- Felix Sturmnak megadtam a visszavágás lehetőségét, illetve a világbajnoki címért az angol Lerrone Richards lett volna az ellenfelem, de különböző okok miatt egyik mérkőzés sem jött össze. Én pedig úgy döntöttem, hogy 40 éves korom felett már nem bokszolok, nem vállalok profi mérkőzéseket - árulta el lapunknak a jelenleg Kőszegen edző, 42 éves Szili István. - Nem is igazán van már időm magamra, hiszen edzőtermet működtetek Baselban, több amatőr és profi sportolónak is egyengetem az útját edzőként, menedzserként - és egyre inkább a profi irány felé fordulok. Jelenleg is van egy srácom, akit a WBO világbajnoki címmeccsre készítek fel. Ugyanakkor én is edzésben vagyok, igazából soha nem hagytam fel a sporttal, fizikálisan rendben vagyok, kiváló eredményeket produkálok még most is.

- Ezt a pusztakezes gálát pedig nem hagyhattam ki, rajta volt a bakancslistámon, hogy kipróbáljam magam a ketrecben! - folytatta Szili István. - Az ismerőseim, barátaim először azt hitték, hogy anyagi gondokkal küszködök, ezért vállaltam be a gálát. De erről szó sincs, jó életem van, egyszerűen csak bevállaltam még egy nagy csatát. Sőt, a pénzdíjamat felajánlottam egy állatokat segítő menhelynek. A felkészülést már januárban megkezdtem, mert először úgy volt, hogy márciusban lesz a gála. Aztán elmentem öt hétre Thaiföldre, ott végig csináltam egy edzőtábort. Az elmúlt három-négy hétben pedig már a felkészülés utolsó időszakát végzem - szerencsére kijött hozzám Svájcba Finesz Ernő, az Alpokalja Küzdőport Alapítvány edzője, aki segíti, irányítja a munkát. Persze ez a felkészülés azért más volt mint a korábbiak, például munka mellett végeztem el, és nem 12 menetre, hanem "csak" egy 3x2 perces bunyóra kellett felkészülni - de az a 3x2 perc nagyon intenzív.

Az ellenfelem egy brazil srác lesz, aki az MMA világából jött, veszélyes rivális. De bízom magamban, jó erőben, jó formában vagyok. Közel 300 ökölvívó-meccs van mögöttem - a rutin mellettem van. Ésszel kell bunyózni, hiszen ebben a szabályrendszerben egy kis hiba is végezetes lehet. Minden bizonnyal ez lesz az utolsó hivatalos bunyóm, szeretnék szépen búcsúzni!

- zárta szavait Szili István.