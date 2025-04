A pályáról üzent feleségének Szoboszlai Dominik

Mint ismert, Szoboszlai Dominik, a Liverpool sztárja nemrégiben vette feleségül párját, Buzsik Borkát. A pompás esküvővel többször is foglalkoztunk portálunkon. A vasárnap este négy körrel a bajnokság vége előtt megnyerte az angol labdarúgó-bajnokságot a Liverpool, miután a 34. fordulóban 5-1-re legyőzte az Anfielden a Tottenham csapatát. A mérkőzést a helyszínen nézte végig Buzsik Borka.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a Nagy Napon

Forrás: Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik bajnok Angliában

A szemfüles rajongók igazi szívmelengető pillanatot szúrhattak ki a sztárpár között, amelyet Borka Instagram-sztorijában is megosztott. A Liverpool focistája ugyanis a pályáról szórta a csókokat a lelátóra feleségének. Jogos is az öröm, Szoboszlai a Liverpool győzelmével a Premiere League első magyar bajnoka lett. Borka az első megosztott fotón csak egy szívet biggyesztett párja mellé, a következőn, miután eldőlt a meccs, nagy betűkkel írta ki angolul, hogy "BAJNOKOK". Az utolsó videó pedig kétségkívül a legaranyosabb. Borka ráírta a képre azt is, hogy büszke Szoboszlaira, aki pedig a pályáról integet neki.

Forrás: Instagram/borkabuzsik

Forrás: Instagram/borkabuzsik