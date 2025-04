Schäfer András is üzent barátjának, Szoboszlai Dominiknek

Ahogy arról portálunk is beszámolt, vasárnap kora este a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool a Tottenham Hotspurt fogadta az Anfielden. A találkozót óriási várakozás előzte meg, ugyanis a Vörösöknek elég volt egy pont is, hogy matematikailag is bebiztosítsák a klub történetének 20. bajnoki címét. A találkozót végül a Mersey-parti csapat simán, 5-1-re nyerte, szóval volt ok bőven az örömre. A magyar válogatott csapatkapitánya is alaposan kivette a részét a sikerből, ugyanis két gólpasszal is hozzájárult csapata fölényes győzelméhez. Szoboszlai Dominik lett az első magyar játékos, aki megnyerte a világ talán legrangosabb bajnokságát, a Premier League-t.

Schäfer András is gratulált Szoboszlai Dominik sikeréhez

Fotó: Szigetváry Zsolt

Szoboszlai Dominik sorra kapja az üzeneteket

Mint az köztudott, Schäfer András és Szoboszlai Dominik nagyon jó viszonyt ápol, így nem meglepő, hogy a Liverpool bajnoki címe után az Union Berlin vasi kötödésű középpályása az elsők között gratulált Szoboszlainak a közösségi médiában a történelmi sikerhez.