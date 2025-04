Szoboszlai Dominik sikerével a magyar labdarúgás magasabb polcra került - megszólalt a menedzsere

Amit a szurkolók, valamint a közvélemény hetek óta biztosnak véltek, az vasárnap délután, a Tottenham elleni győzelmet követően hivatalossá vált: a 2024/2025-ös idényben a Szoboszlai Dominiket alapemberként foglalkoztató Liverpool megnyerte a Premier League-et. - olvasható az EM Sports Consulting hírlevelében.

Szoboszlai Dominik angol bajnok lett a Liverpoollal

Fotó: FC Liverpool

A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel az első magyar labdarúgóvá vált, aki bajnoki címet ünnepelhetett Angliában, a sporttörténelmi sikerről a játékost képviselő Esterházy Mátyás nyilatkozott az EM Sports Consulting oldalnak.

- Mit érzett, amikor a játékvezető lefújta a Tottenham elleni meccset, és a Liverpool bajnoki címe matematikailag is biztossá vált?

- Nehéz szavakba önteni, egyfajta megnyugvást és büszkeséget. Kikerekedett mindaz, amiért az elmúlt évtizedben dolgoztunk. Természetesen Dominiknek és nekünk is vannak további céljaink, de most muszáj megállni egy pillanatra, mert olyan mérföldkőhöz értünk a karrierjében, amelyet nehéz a megfelelő pozitív jelzővel illetni. Nem is szeretném, mert bármelyiket is használnám, alulértékelném mindazt, amit Dominik elért ezzel a bajnoki címmel, és amit ez a trófea jelent a mi életünkben.

- Dominik megkapta azt, amiért Liverpoolba szerződött?

Teljes mértékben még nem, azt viszont megkapta, amiért gyerekként futballozni kezdett. Olyan visszacsatolást jelent ez a trófea, amiből elképesztő motivációt meríthet a jövőben, mindent megtesz majd, hogy legalább tartsa, de inkább emelje ezt a szintet.

- Tizennégy éves kora óta dolgoznak együtt, a mostani bajnoki cím az eddigi közös út legszebb pillanata?

Nem, mert minden időszaknak megvan a maga szépsége. Az biztos, hogy a mostani időszaknak ez a fénypontja, de leginkább annak örülök, hogy az idő minden alkalommal minket igazolt, amikor a szintlépés mellett döntöttünk. A trófeáknál jobb visszaigazolás nem kell, és szerencsére Dominiket sem az motiválja, hogy ezek után hátradőljön. Minden évben jobb és jobb akar lenni, az külön öröm, hogy ez a fejlődés kéz a kézben jár az aranyérmekkel.