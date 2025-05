A bombaformában lévő Szoboszlai még menedzserét is meglepte

Szoboszlai útját a kezdetektől segítő Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa az m4sport.hu Kettő:Egy című podcastjában beszélt arról, hogy a Tottenham elleni sorsdöntő meccs után ott volt a bajnoki címet ünneplő vacsorán és elmesélte, hogy miként zajlott a Liverpool-játékosok és a családtagjaik bulija.

Szoboszlai Dominik első magyar labdarúgóként angol bajnok lett a Liverpoollal

Szoboszlai emberi kvalitásai lenyűgözték a menedzserét is

Esterházy Mátyás kiemelte, leginkább amiatt boldog, hogy Szoboszlai Dominik nagy utat járt be és elérte a célját. Elmondta azt is, hogy készültek az ünneplésre, volt náluk magyar zászló is, ám végül nem ők adták oda a játékosnak, hanem egy ismerőse.

Hozzátette, hogy nincsenek arra a munkára jelzők, amit elvégzett Szoboszlai Dominik az angol bajnoki címért.

