Teke NB I.: nagymizdói siker a vasi derbin

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker-Ajka Kristály 8:0 (3452-3292). Sárvár, NB I.-es tekemérkőzés.

A Fülöp Borozó teke NB I.-es csapatának játékosa, Bejczi Tamás 598 fát dobott

Fotó: Benkő Sándor

Fülöp Borozó: Bejczi 598, Németh A. 568, Kondora 587, Csuka 567, Vass 581, Rozmán 552. Játékos-edző: Vass László.

Az első sorban Bejczi Tamás és Németh András egyaránt szép eredményt értek el, mindketten megszerezték a csapatpontot (2:0). A folytatásban Kondora Zsoltnak is jól ment a játék és Csuka Péter is magabiztosan győzött (4:0). A befejező sort megnyugtató előnnyel várhatták a sárváriak. Vass László remek első és utolsó szettet produkálva megszerezte az újabb pontot, Rozmán Szabolcsnak is sikerült csapatpontot szereznie. A hazaiak remekül koncentráltak ezen a mérkőzésen és egy újabb értékes győzelmet szereztek.

Ifjúsági: 1:3 (1077-1085). Horváth B./Somogyi 540, Kovács Á. 537.

Jobb volt a nagymizdói tekecsapat

TOPIDO Nagymizdó-Csákánydoroszlói TE 7:1 (3308-3294). Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I.-es tekemérkőzés.

Nagymizdó: Bagi I. 565, Rejtli L. 521, Hegedüs 527, Bagi M. 523, Nagy J. 583, Koczfán 589. Játékos-edző: Polgár Károly.

Csákánydoroszló: Márton Sz. 558, Sütő 582, Déri M. 537, Márton G. 517, Meixner 566, Horváth R. 534. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Egy szomszédvári rangadó függetlenül a tabellán elfolgalt helyezéstől mindíg izgalmas meccset ígér, így történt ezúttal is. A kezdő sorban mindkét csapat pontot szerzett a Csákánydoroszló azonban jelentős, 54 fás előnyre tett szert. A középső sorban a szettenkénti pontozás miatt mindkét pont a Nagymizdóhoz került, így következhetett be, hogy csapatpont nélkül a vendégek 58 fára növelték előnyüket. A befejező párosok csatája izgalmas hajrát hozott, ahol a jól játszó hazai játékosok folyamatosan dolgozták le a hátrányt és az összecsapás végére 14 fás előnyt alakítottak ki, ami nagyarányú nagymizdói sikert hozott. A mérkőzés végeredménye csalóka, végig kiélezett volt a meccs.

Ifjúsági: 1:3 (1011-1059). Sevecsek 481, Szuklics 530, illetve Simon B. 547, Velekei 512.

Bábolna SE-Sárvári Kinizsi 6:2 (3267-3250). Bábolna, NB I.-es tekemérkőzés.