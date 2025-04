A Fradi vezetőedzője a cserepadra szoruló Varga Barnabás helyzetéről beszélt

Mint az ismeretes, hiába szerezte meg a vezetést a Magyar Kupa szerdai elődöntőjében az MTK a Ferencváros ellen, végül a zöld-fehérek örülhettek a végén, ugyanis 3-1-re diadalmaskodtak. Mivel a másik ágon a Paks jutott tovább, így megismétlődik a tavalyi döntő. Érdekesség a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy ismét csak csereként számított Robbie Keane edző a Fradi magyar válogatott támadójára, Varga Barnabásra. A szentpéterfai kötődésű játékos egyébként ezúttal is jól szállt be, bár gólt nem szerzett, de egy gyönyörű előkészítéssel hozta kihagyhatatlan helyzetbe csapattársát, Pesicset a Fradi második góljánál. A jelenetet videón ITT nézheti meg!

Varga Barnabás helyzetéről beszél az MTK elleni meccs után Robbie Keane

Fotó: Csapó Balázs

Megingott Varga Barnabás helye a kezdőben?

A Magyar Nemzet cikkében arról ír, hogy Varga ebben az idényben nincs olyan formában, mint az előzőekben volt, bár a 37 tétmeccsen szerzett 20 góljával így is a Fradi keretének a legeredményesebb játékosa, mögötte a 14 találatos Saldanha áll a második helyen. De az kétségtelen, hogy a korábban szinte érinthetetlen Varga helye az utóbbi időben kicsit megingott a kezdőben. A magyar válogatott első számú támadója egymás után két tétmeccsen nem gyakran szorult eddig a Fradi kispadjára, bár volt már erre is példa. Most viszont Robbie Keane külön kitért a csatár sorsára.

Varga Barnabás kicsit szerencsétlen helyzetben volt, hogy ma nem kezdett, a Saldanha-Pesics duó jól működött, de amikor Barna beszállt, fontos volt a gólpassza miatt is, és amiatt is, hogy az ellenfél védőinek vele kellett foglalkozniuk. Lenny góljában is benne volt például

– dicsérte jó diplomáciai érzékkel Keane a kispadra szoruló Varga Barnabást, akivel tehát továbbra is komolyan számol.

– A cserék maximálisan megváltoztatták a játék képét, a presszingünkét is, ez jól jött. A győzelemhez nem elég 11 ember, egy teljes keretre van szükség – erősített rá a Vargáról szőtt gondolatra a vezetőedző.

A Magyar Nemzet cikkében arról is írt, hogy amióta Robbie Keane a Fradi edzője, Pesics több gólt szerzett, mint Varga, ráadásul kevesebb meccsen.