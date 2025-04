Vármegyei I.: ikszelt az ISA Haladás, furcsa játékvezetés Vasváron

Szarvaskend SE–Alpok-Zirkon Vép VSE 2–0 (1–0). Szarvaskend, 200 néző, v.: Szabó C.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei (Kis-Nemes), Tóth A., Zsoldos, Jóna (Wolf), Németh T. (Tuboly), Meskó, Földes, Tompa, Tóth G., Törő. Edző: Kurucz Ádám.

Vép: Bezdi B. – Németh Á., Baumgartner, Bezdi Sz., Pogácsás (Ötvös), Illés, Farkas G., Tama, Takács Á., Balikó, Takács M. Edző: Gombás Péter.

Gólszerzők: Velekei L., Wolf.

A nagy erejű szélben rendezett mérkőzésen a vendégek játszottak inkább mezőnyfölényben az első félidőben, de helyzetekig nem nagyon jutottak el. Sőt, Velekei révén a félidő vége előtt a hazaiak szerezték meg a vezetést, így 1-0-val fordultak a csapatok. A második játékrészben a szél által támogatott vépiek játszottak jobbára fölényben, kapufáig is jutottak, de a szarvaskendiek vártak a kínálkozó lehetőségre, ami meg is volt, de nem sikerült lezárni a mérkőzést. Amikor már mindenki a találkozó végét várta, amikor a hazaiak egy lecsorgó labdából megszerezték második góljukat is. A mérkőzés összképe alapján a hazaiak sikere megérdemeltnek mondható a mezőnyben teljesen egyenrangú vendégek ellen. A szarvaskendiek talán egy fokkal jobban alkalmazkodtak az időjárási körülményekhez, és küzdésből jelesre vizsgázott minden hazai játékos.

Szombathelyről Horváth András, Újperintről Hegyi László, Körmendről Orbán Balázs, Vasvárról ifj. Sziffer István, Csepregről Iszak Sándor, Szarvaskendről Tompa Róbert.



