Vármegyei II.: ámokfutást rendezett a bíró Bajánsenyén?

Répcelaki SE–Kemenesalja FC 1–4 (0–2). Répcelak, 200 néző, v.: Pázsi M.

Répcelak: Vass (Ghidán) – Gáspár, Gallen, Dulicz (Csete), Kiss D., Pinezits (Németh N.), Ágoston (Tóth Zs.), Kovács G., Németh B., Németh D., Molnár Á.

Kemenesalja: Kovács K. – Princzes (György), Nagy R. (Kóbor), Czöndör (Németh R.), Péter, Manganelli A., Erdélyi, Lőrincz, Varga R., Manganelli Zs. (Őri), Németh M.

Gól: Németh D., ill. Kóbor, György, Péter, Manganelli A.

A mérkőzést a vendég kezdte jobban – negyed óra alatt két gólos előnyre tett szert. A félidő folytatásban aztán mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben. A második félidőben a vendégek rutinosan tartották a labdát, ennek ellenére a Répcelak több helyzetet is kidolgozott – ám gólt nem tudott rúgni. A mérkőzés vége előtt ugyan szépített a hazai alakulat, viszont kitámadott, amit után a vendégek további két gólt szereztek. A kemenesaljai győzelem megérdemelt.

Alsóújlaki SC–Gérce-Vásárosmiske KSE 1–5 (0–1). Alsóújlak, v.: Kondor T.

Alsóújlak: Varga B. – Kaposi, Rónafalvi (Papp A.), Oláh M. (Tóth Á.), Pados, Toldi, Varga Á., Gampel, Vasas, Pintér, Oláh V. (Káldi).

Gérce: Lengyel – Lakatos, Károlyi, Németh B. (Sebestyén), Lerik, Mórocz (Major), Nunkovics, Kovács T. (Glavánovics), Kiss L., Kövesdi, Németh Z.

Gól: Toldi, ill. Mórocz (3), Kiss L., Pados (öngól).

Sé Honvéd SE–Elektromol-Spari FC 4–2 (1–1). Sé, 100 néző, v.: Imre B.

Sé: Szalai B. – Németh M. (Lendvai), Séfer S., Simon K., Werderits (Simon D.), Tóth F., Nyári (Hende), Fichtacher (Soós), Szalay D., Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs (Dénes).

Spari: Pungor – Neubauer (Pados), Boldizsár, Varsányi (Mészáros), Kovács P., Rosta, Jónás, Tóth Zs., Láda, Kovács A., Medve (Horváth G.).

Gól: Soós, Szalay D., Németh M., Séfer S., ill. Rosta, Boldizsár.

A hazai csapat úgy kezdte a meccset ahogy kell: egy perc sem telt el, máris vezetést szerezett. Utánna is kezdeményezőbbek voltak a séiek, de a jobbnál-jobb helyzetek is kimaradtak. Aztán felbátorodott a Spari, veszélyes kontrákat vezetett. Sőt, villámcsapásként érte a hazai csapatot, hogy egy átlövésből egyenlített a vendég. A második játékrészben a hazai fölény továbbra is meddőnek bizonyult, a helyzetek kimaradtak. Az ellenfél pedig egy kontrából megszerezte a vezetést. De, a vendéglátó a nehézkes játékát akarattal ellensúlyozta. Sorjáztak a hazai támadások, melynek eredményeként az utolsó negyedórában bedarálta ellenfelét a Sé – három gólt szerezve megfordította a meccset. A hazai alakulat elmaradt az eddig megszokott teljesítményétől, a Spari jól játszott, így végül egy izgalmas mérkőzésen született meg a minimális, de megérdemelt hazai siker.