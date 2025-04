Vármegyei II.: félbeszakadt a Nárai-Tanakajd, tíz gólt vágott a Kőszeg - fotók

Kőszegi Lóránt FC–Kemenesmagasi FC 10–1 (5–0). Kőszeg, v.: Németh T.

Kőszeg: Kiss B. – Lintner, Kovács D., Prógli, Marti (Németh B.), Kovács Zs. (Kumánovich), Réti, Varga D. (Szűcs), Takács, Imre (Botos), Berber (Krug).

Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai, Németh Sz., Csite, Kovács B., Takács, Gosztola, Kopházi Zs., Kerekes (Csempesz), Kopházi Z. (Nagy G.), Molnár T.

Gólszerzők: Réti (6), Imre (3), Prógli, ill. Molnár T.

A hazaiak nagy lendülettel kezdtek, már a 4. percben megszerezték a vezetést. Továbbra is a kőszegi csapat irányított, a 15. percben már 2-0 volt az állás. A félidő hajrájáig több hazai lehetőség is kimaradt, de az utolsó öt percben Réti Milán háromszor is betalált, így magabiztos hazai előnnyel vonultak szünetre a csapatok. A második félidőt ott folytatták a kőszegiek ahol az elsőt abbahagyták: a középkezdés utáni az első akcióból gól született. A vendéglátók a folytatásban is sok lehetőséget dolgoztak ki, ötletesen, nagy kedvvel játszottak. A hajrában még négy gólnak örülhetett a szép számú hazai közönség. A kiváló napot kifogó Kőszeg megérdemelt, nagyarányú győzelmet aratott a végig sportszerűen küzdő Kemenesmagasi ellen.

Elektromol-Spari FC–Bozsoki SE 1–5 (1–2). Szombathely, v.: Spitzer Á.

Spari: Pungor – Neubauer, Boldizsár, Varsányi, Kovács P., Jónás, Láda, Tóth Zs., Mészáros, Sipos (Belső), Medve.

Bozsok: Szenteleki – Bigner (Dévényi), Kratochwill, Nagy Zs. (Kalmár), Marti (Fáth), Pál, Kovács P., Csizmazia, Kaposi (Dan), Németh O., Kiss M.

Gólszerzők: Jónás, ill. Pál (2), Dan, Németh O., Nagy Zs.

Megérdemelten nyert a jobb erőt képviselő Bozsok.

Szeleste-Pósfa SE–Büki TK 5–2 (2–0). Szeleste, v.: Imre B.

Szeleste: Kovács M. – Maráczi, Molnár G., Baranyai (Rozmán), Molnár B., Taródi (Pethő), Molnár Cs. (Horváth E.), Papp Zs. (Németh B.), Horváth L., Pomper, Kovács Á.

Bük: Gábriel – Petróczy, Kiss Á. (Oláh), Németh M., Kovács T., Kovács R. (Szilágyi), Györgyi (Böröndi), Józsa, Komjáthy, Redőcs (Szalai), Kocsis.

Gólszerzők: Molnár G. (3), Kovács Á., Pomper, ill. Józsa (2).