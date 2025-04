Vármegyei II.: Sében nyert a Lukácsháza, bravúros Kemenesmagasi-győzelem, 14 (!) felsőcsatári gól - fotók

Az első percek ismerkedését követően a hazai csapat vált kezdeményezőbbé, és rögtön egy óriási helyzetet hagyott ki. A megszokottnál visszafogottabb vendégek elvétve jutottak el a hazai kapuig, de a meccset a Sé irányította. A mezőnyfölény viszont meddőnek bizonyult, ugyanis számtalan helyzetet puskáztak el a hazai támadók. A második félidőben a vendégek is felbátorodtak, kiegyenlítetté vált a játék. Felváltva forogtak veszélyben a kapuk, lüktetett a mérkőzés. Amíg hazai oldalon újabb ziccer maradt ki, addig vendégek kihasználták a hazai védelem megingását. Nem adta fel a Sé, felvállalta a nyílt sisakos játékot, így a vendégek is többször kerültek helyzetbe, de nem tudtak gólt lőni – büntetőből sem. Maradt izgalom a végére is, az ekkor már tíz emberrel játszó séiek támadtak az egyenlítésért, mégis egy kontrából a vendégek találtak kapuba. Jó iramú, színvonalas meccset vívtak a csapatok, ám a hazaiak továbbra is hadilábon állnak a góllövéssel, így egy agyonnyert meccset ajándékoztak oda a vendégeknek. A találkozó jobb játékvezetést érdemelt volna!

A 23. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Kemenesalja–Lukácsháza, Jánosháza–Sé, Boba–Alsóújlak, Kőszeg–Kemenesmagasi. Vasárnap, 17.00: Spari–Bozsok, Gérce–Gencsapáti, Szeleste–Bük, Uraiújfalu–Répcelak.

Vármegyei II.: déli csoport

A Felsőcsatár alsóházi rangadón verte 14-0-ra (!) a Tanakajdot. Hozta a papírformát a Gyöngyöshermán és az Újperint is, Rádócon ikszelt a Szentpéterfa, Nádalján nyert a Nádasd.

Tutitextil-Körmend VSE–Horváth Ranch Kft. Nádasd Kse 1–2 (0–2). Körmend-Horvátnádalja, v.: Héra Cs.

Körmend: Kónya – Papp P. (Németh Cs.), Tompa, Horváth Á. (Krajczár), Frühvirth, Szatmáry (Molnár I.), Herczeg, Németh B., Szabó P., Kazinczki, Pesti.

Nádasd: Rejtli – Horváth D., Péter, Zsoldos (Elekes), Hegedüs, Szabó I., Mesics, Dudás (Neubauer), Iván, Horváth Á., Meskó.

Gól: Molnár I., ill. Szabó I., Horváth Á.