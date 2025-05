Ismét elgázolta a Falco a ZTE-t

Az egyik fél harmadik megnyert meccséig tartó elődöntős párharc első, szombathelyi meccse sima Falco-győzelemmel zárult: 32 pontot vert ellenfelére a címvédő, alapszakaszgyőztes sárga-fekete gárda (94-62). És Egerszegen is esélyesként lépett pályára.

A Falco nem kímélte a ZTE együttesét a szomszédvári ütközetben

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: zaol.hu

ZTE-Falco: tudósítás

Kihagyott dobásokkal nyitott a Falco, amit kihasznált a ZTE 4-0-val nyitott. De aztán lassan megérkezett a meccsbe a szombathelyi gárda is – egyenlített (4. perc: 8-8). Fokozódott a tempó, beindultak a csapatok – és érződött, hogy a Falco fokozatosan átveszi az irányítást (6. perc: 11-18). Aztán a ZTE is rendezte sorait, kezdett zárkózni, szinte eltüntette a hátrányát (22-23), de végül három ponttal megnyerte az első negyedet a Falco (22-25). A második etapot pedig 5-0-val kezdte (11. perc: 22-30). Közelített a 10 ponthoz a szombathelyi előny – és Perl közelijével át is lépte (14. perc: 26-37). Küzdött becsülettel a Garrett, McGowens kettős által vezérelt ZTE, de mindenre volt válasz szombathelyi oldalon – és jöttek a vasi triplák is. A ZTE ekkor azért küzdött, hogy látótávolságban tartsa ellenfelét – de nem igazán tudta tartni a lépést szervezett, erőtől duzzadó ellenfelével. Másfél perccel a második negyed vége előtt, 33-48-as állásnál kér időt Zollner mester. Használtak a tanácsok, így végül 37-48-as állásnál vonultak nagyszünetre a felek.

Falco-szurkolók Zalaegerszegen

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: zaol.hu

Harmadik etapot 5-0-val kezdte a Falco (37-53) – és a folytatásban is egyre növelte az előnyét (23. perc: 39-57). Kezdett eldőlni a mérkőzés sorsa. A ZTE egyéni villanásokra épített, de a Falco remekül, keményen védekezett. Közben csendesen 20 pontra hízott a különbség (25. perc: 44-64). És a ZTE pechjére komoly előnye birtokában sem lassított a Falco – a nagyot szurkoló szombathelyi drukkerek nagy örömére. A záró játékrész 18 pontos előnnyel fordulhatott rá a Falco (30. perc: 56-74) – és innen nem igen szokott kikapni. Természetesen nem is tudott felállni a padlóról a ZTE, már csak a különbség mértéke maradt kérdéses. Végül kereken 20 ponttal verte ősi riválisát a Falco (77-97) – és nagy ünneplést kapott szurkolótáborától.