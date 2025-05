Futsal: hosszú utazás után vereség

MVFC Berettyóújfalu–Haladás VSE 8-0 (3-0). Berettyóújfalu, futsal Magyar Kupa elődöntő, vezette: Zimonyi, Tamási, Somogyi-Kiss.

Berettyóújfalu: Mezei – Szalmás, Rábl, Iszak, Nagy K. Csere: Sándor, Aleksic, Fridrich, Nagy I., Magyari, Ramic, Nagy R., Szabó P., Duró. Edző: Turzó József.

HVSE: Gyimesi – Kovács M., Hajmási, Nagy B., Körmendy. Csere: Győrfy, Kovácsics, Vincze, Novák, Vidák, Dobos. Edző: Sziffer András.

Gólszerzők: Szalmás 2 (7., 16.), Ramic 2 (24., 36.), Nagy I. (3.), Szabó P. (28.), Iszák (29.), Magyari (40.).

Sziffer András, a HVSE edzője Alasztics, Homlok, Edelényi, Földvárszky és Varga játékéra sérülés miatt nem számíthatott. Hajmási pedig félig betegen játszott. A meccsen évényesült a papírforma, a Berettyó magabiztosan győzött és jutott a döntőbe.

– A hosszú utazás és a sérültek miatt eleve nehéz dolgunk volt – mondta Sziffer András. – Az első félidő elején a hazaiak kihasználták egyéni hibáinkat és 2-0-ra elmentek. Próbáltunk stabilan védekezni és néhány lehetőséget is kialakítottunk. A második félidőben kijött a tudásbeli különbség és egyre inkább elfáradtak játékosaim. Ahogy megkaptuk a negyedik és ötödik gólt, egy kicsit szét is estünk. Fájó ilyet kimondani, ha nem is ekkora, de nagy különbség volt a két csapat között. Pozitívum, hogy fiataljaink megtapasztalták a Final Four légkörét.