Haladás: Dorogon át a bennmaradás felé

A szombathelyiek a korábbi éllovas és tavasszal veretlen Bicske ellen aratott 3-1-es győzelmükkel ismét esélyt kaptak a bennmaradásra. Három fordulóval ugyanis így fest az NB III. Észak-nyugati csoportjának alsóháza: 11. Újpest 26 pont, 12. Dorog 26, 13. Balatonfüred 24, 14. Haladás 22, 15. Kelen SC 19, 16. Gyirmót II. 19.

A legutóbbi, Bicske elleni meccsen Hári Kevin - gól, gólpassz - volt a Haladás nyerőembere.

Fotó: Archív/Cseh Gábor

Amennyiben tehát a vasiak nyernek vasárnap Dorogon, egy pontra megközelítik riválisukat, amelynek sorsolása nem a legjobb. A Dorog utazik még az ETO Akadémiához és fogadja az első helyezett Mosonmagyaróvárt. A zöld-fehéreknek tehát ettől függetlenül is mindenképpen nyerniük kell ahhoz, hogy továbbra is legyen esélyük az NB III-ra. Hiszen még az Újpest II. és a Balatonfüred is befogható a tabellán. Ami a dorogiakat illeti, tavasszal eddig 8 egységet gyűjtöttek: Balatonfüreden nyertek 3-1-re, a Kelen SC ellen 2-1-re, míg ikszeltek a Gyirmóttal (2-2) és az FC Sopronnal (1-1). Legutóbbi három találkozójukat elveszítették: a III. Kerület otthonában 3-1-re, Veszprémben 4-1-re kaptak ki. A Budaörs pedig elvitte a három pontot Dorogról, a zöld-fehérek 2-1-re nyertek. A dorogiak házi gólkirálya Gula Boldizsár 8 találattal, őt Szerencsi Miklós (5) és Vígh Ádám (4) követi. Szerencsi öt sárga lapja miatt nem játszhat vasárnap.

Az őszi bajnokin 1-1-re végzett a Haladás a Dorog ellen a Haladás Sportkomplexumban.

A Haladás edzője: a múltból nem lehet megélni

– A legutóbbi fordulóban a Bicske ellen a kidolgozott helyzeteket végre gólokra is tudtuk váltani. – mondta Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője. – Noha az öltözői hangulattal korábban sem volt gond, a győzelem még derűsebb pillanatokat hozott. De kedden már tudatosítottam a fiúkban, hogy újabb meccs vár ránk – a múltból pedig nem lehet megélni. Ami a Dorogot illeti, ellenfelünk tisztában vele, hogy bajba kerülhet, ugyanakkor jelen pillanatban mi vagyunk még a vonal alatt. Nagy erőket kell mozgosítanunk ahhoz, hogy nyerni tudjunk – de ez a cél! Ehhez viszont meg kell szakítanunk rossz idegenbeli szériánkat – ugyanis idén idegenben még nem rúgtunk gólt.