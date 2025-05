Haladás: jön a tavasszal veretlen éllovas

Négy fordulóval a bajnokság befejezése előtt négy pont a hátránya a 15. helyen, 19 egységgel álló Haladásnak a bennmaradó helyen tanyázó Balatonfüred mögött. Amennyiben vasárnap a vasiak kikapnak az első helyezett Bicskétől, a Balatonfüred pedig hazai pályán legyőzi az utolsó Kelent, ez a különbség három fordulóval a zárás előtt hét pontra nőne. Kvázi: a zöld-fehéreknek már vajmi kevés esélyük maradna a bennmaradásra. Márpedig a vasárnapi ellenfél, a Bicske idén még veretlen, tavaszi kilenc meccse közül nyolcat megnyert, csak az elmúlt hétvégén a Veszprém ellen hazai pályán játszott döntetlent (1-1). A bicskei együttesben szerepel többek között az NB I-et is megjárt Tischler Patrik és Beliczky Gergő is. A korábban az Illés Akadémián és a Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapatánál is dolgozó, Csordás Csaba vezette zöld-fehérek legeredményesebb játékosa Tischler tíz találattal. Ősszel a Bicske Király (65.) és Tischler (94.) góljával 2-0-ra nyert a Haladás ellen.

Győzelmi kényszerben lép pályára a Haladás

Fotó: Cseh Gábor

– Tavasszal minden meccsen helyzetek tömkelegét hagytuk ki, miközben hátul gólképesek voltunk – mondta Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője. – Ezen ugye muszáj lesz most már változtatnunk. Vasárnapi ellenfelünk, a Bicske évek óta a bajnoki címért küzd, nincs ez másként idén sem. Több, NB I-es múlttal bíró játékos is van a keretükben – nem véletlenül állnak tehát az első helyen. Ha a papírformát nézzük, ők a mérkőzés esélyesek – mindenki tisztában van vele, hogy a Bicske és mi más célokért küzdünk. De a végelszámolásnál minden pontra szükségünk van, úgyhogy – hiába a listavezető az ellenfél – hazai pályán mindent meg kell tennünk a győzelemért.

A Haladás Tábor látványos koreográfiával készül a Haladás-Bicske mérkőzésre. Ezért kérik, hogy lehetőleg mindenki időben – a kezdés előtt 25 perccel – érkezzen meg a B-középbe.

Haladás: négy meccs van hátra

A Haladás a Bicske után utazik Dorogra, fogadja a Gyirmót II. csapatát, majd Komáromban zárja a szezont.