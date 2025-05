Kiakadtak a Haladás-szurkolók Király Gáborra

A Haladás korábbi kapusa, Király Gábor a napokban hosszabb interjút adott az M4 Sportnak, amelyben sok téma mellett szóba került a Haladás is.

A Haladás-szurkolóknál betelt a pohár Király Gábort illetően

Fotó: Cseh Gábor

Nos, Király többek között az alábbit nyilatkozta:

Nem kerestek. Tudják, hogy ott vagyok, de konkrét feladattal engem nem keresett senki. Biztosan azt gondolják, hogy nekem van feladatom, saját egységet építek. De a saját egység a futballnak a része, minden mindenre épül. Azt gondolom, hogy a mi Halink, ahol én védtem, nevelkedtem, az 2024-ben sajnos megszűnt, bizonyos vezetők keze alatt. Mindenhol megvannak a felelősök, akiknek vezetniük kell, nekem is ugyanígy megvan a feladatom, én sem várom el, hogy más segítsen, ha nem kérem meg. Ha szükséges, úgyis szólnak. Ha nem, úgyis megvan a megoldás.

- fogalmazott az interjúban a 108-szoros válogatott kapus.

A drukkereknél vélhetően az utolsó három mondat volt, ami nagyon erősnek számított és kicsapta a biztosítékot. Mint ismert, a szurkolók tavaly decemberben gyűjtést szerveztek a Haladás megmentésére, de Király Gábor egyetlen forintot sem utalt. Ellentétben például Schäfer Andrással, aki komoly milliókkal segített - azóta szektort is elneveztek róla a Haladás Sportkomplexumban. A gyűjtés az országos sajtót is bejárta, a Magyar Nemzet is cikkezett a Szombathelyen történt eseményekről.

Két Haladás-szurkolói csoport elhatárolódik Király Gábortól

A Green White Army és a Savaria Boys Hooligans péntek este az alábbi közleményt adta ki:

Szurkolótársaink!

Úgy gondoljuk ,hogy ideje állást foglalunk Király Gábor Haladáshoz fűződő viszonya és különösen legújabb ,a médiában történt megnyilvánulása kapcsán.

Egykori játékosunk M4 Sportnak adott

interjúja után kijelentjük, hogy elhatárolódunk a korábbi kapus személyétől.

A Haladás és a szurkolók felé tanúsított

szellemiségével és hozzáállásával semmilyen formában nem tudunk, és

nem is akarunk azonosulni.

Tettei és szavai éles ellentmondásban

állnak egymással. Ezért a Haladás iránti elkötelezettségének hangoztatása nevetséges és felháborító.

Király Gábort nem tekintjük többé a közösségünk tagjának, és nem kívánjuk a Haladás közelében látni, nem mintha erre a legcsekélyebb hajlandóságot is mutatta volna.