Haladás VSE: NB II-es bajnok a női röplabdacsapat

Így látta a Haladás VSE edzője és kulcsjátékosai

Dr. Mucsi Péter vezetőedző: – Nagyon fáradt volt a csapat, főként azért, mert egy hete még az U17 játszott az országos döntőben. Viszont nem lehet kérdés, hogy nagyon akarták ezt a sikert is. Picit talán túl is izgulták a dolgot, de a csapat zöme még igen fiatal, így az ilyen tétmérkőzések még nem nagyon voltak jelen az életükben. Talán előbb is lezárhattuk volna ameccset, persze így is örülünk a sikernek.

Marton Gabriella csapatkapitány: – Hatalmas mérkőzés volt, és nehéz könnyek nélkül bármit is mondani. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, mert hatalmasat fordítottunk ma is. Csodálatos volt az egész szezon és a befejezés is.

Kovács Anna játékos: – Nagyon nehéz volt így számomra az utolsó meccs, igen-igen boldog voltam, hogy a csapat ilyen jól teljesített. Még így sérülten is legszívesebben beálltam volna, mert csodálatos volt a hangulat.