Inter-Barca csata után: a Falco csapatkapitánya óriási Inter-szurkoló

Az Inter-Barca labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntő első, spanyolországi meccse 3-3-as döntetlennel zárult, míg az olaszországi visszavágó szintén 3-3-as eredménnyel ért véget a rendes játékidőben, de a hosszabbításban az Inter kiharcolta a 4-3-as győzelmet - így a továbbjutást.

Inter-Barca: Perl Zoltán óriási Inter-szurkoló.

Fotó: Török Attila

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely klasszis kosarasa, csapatkapitánya, Perl Zoltán óriási Inter-drukker - természetesen örömmel nyilatkozott portálunk érdeklődésére a párharc után.

Inter-Barca - Perl Zoltán szerint

-Talán nem, túlzás azt mondani, hogy az utóbbi évtized egyik legjobb, legizgalmasabb BL-párharcát láthattuk - jelezte Perl Zoltán. - Az első meccs is nagyszerű volt, a visszavágó pedig egyenesen fantasztikus. Minden benne volt ebben a két meccsben, ami a futball sava, borsa: sok gól, elképesztő fordulatok, izgalom és dráma. Nagyon örülük, hogy az Inter jutott tovább, de természetesen jár a gratuláció a Barcelonának is, mert megmutatta, hogy mért tartozik a világ legjobb csapatai közé. Visszatérve a visszavágóra: az első félidőben az Inter, a másodikban a Barca volt jobb, a hosszabításban pedig már több erőt éreztem a hazaiakban. Mind a két csapat megérdemelte volna a továbbjutást - de csak egy csapat juthatott tovább... Sokan mondják most, hogy némi szerencse is kellett az Inter továbbjutásáshoz. Ezzel nem értek teljesen egyet, ugyanis ilyen szinten már apróságok döntenek, és ezekkel nüanszokkal most az Inter gazdálkodott jobban - az Inter jött ki jobban a kulcspillanatokból. Azt viszont nem tagadom, kellett néhány Sommer-bravúr, a svájci kapus remek napot fogott ki. Két eltérő stílust képviselő, más korosztályokra építő csapat csatázott egy fantasztikusat. Ez a párharc emlékeztetett a 2010-es Inter-Barca elődöntőre: akkor is az Inter jutott tovább, és akkor az a José Mourinho által irányított csapat meg is nyerte a BL-t... - az az Inter utolsó BL-diadala, nem mostanában volt.