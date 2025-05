Körmend-Sopron: előre az 5. helyért!

Az Egis Körmend a Szolnok ellen három vereséget – 78-93, 73-86, 77-116 – szenvedett a negyeddöntőben, a piros-feketék így nem jutottak a legjobb négy közé. Azóta távozott a csapattól a kanadai Reaudale Williams – a légiós fegyelmi okok miatt már az utolsó szolnoki meccset is csak civilben nézte meg a kispadról. A vasiak pénteki ellenfelük, a Sopron ellen az alapszakaszban oda-vissza kikaptak – van tehát miért revánsot venniük. Tavaly december 14-én Körmenden az SKC 89-85-re, míg Sopronban 92-84-re nyert. A soproniakat a négy közé jutásért vívott párharcban az Atomerőmű SE kaszálta el. Az első meccsen Pakson az ASE 94-66-ra győzött, Sopronban viszont a hazaiak nyertek 78-73-ra. Aztán Pakson 74-64-re újra az Atomerőmű győzött, miként a legutóbbi meccsen Sopronban, 87-85-re. Az utolsó mérkőzésen egyébként szinte végig a soproniak vezettek, az utolsó pecekben fordítottak a paksiak. Gasper Potocnik együttesében elsősorban a légiósok – Edwards, Jackson, Garrett, Mucius – viszik a prímet.

Daylen Kountz, az Egis Körmend egyik meghatározó játékosa

Fotó: Szendi Péter

Körmend: számítanak a szurkolókra!

– Ezúton is köszönöm Williamsnek amit a csapatért tett és további sok sikert kívánok pályafutásához – mondta Forray Gábor, az Egis Körmend edzője. – Ami pedig minket illet, most azt a célt tűztük ki, hogy legyünk ötödikek. Nem lesz egyszerű, hiszen a Sopronnak sokkal erősebb kerete van, mint nekünk. Úgy vélem, körülbelül a Szolnokhoz és a Pakshoz hasonlóan erős a keretük. Azonban volt a szezonban egy kisebb hullámvölgye, ezért került mögénk. Jómagam a hátralévő meccseken a magyar játékosoknak szeretnék minél több lehetőséget adni. Tétmeccseken ugyan, de mégis komoly téttel nem bíró mérkőzéseken bizonyíthatnak – azt hiszem ennél jobb lehetőség nem kell számukra. Ugyanakkor valamennyi hátralévő összecsapás fontos számunkra, én ugyanis minden meccsen ezer fokon égek, teljesen mindegy, hogy az egy baráti asztaliteniszmeccs vagy egy bajnoki kosárlabda-mérkőzés. Eddig kétszer kikaptunk a soproniaktól, de minden rossz sorozat megszakad egyszer, hiszem, hogy ez most eljön. Számítok fantasztikus szurkolóinkra, kérem, hogy ugyanúgy buzdítsák a csapatot, mint eddig tették – mi ezt próbáljuk meghálálni!