Őrült meccsen, kétszeri hosszabbítás után Körmend-diadal - fotók

A legutóbbi körmendi meccs előtt a két edző, a körmendi Forray Gábor és a soproni Gaper Porocnik a meccs előtt barátságosan, mosolyogva üdvözölte egymást és hosszasan beszélgettek. Majd Sopronban a soproni tréner – miután kollégája, Forray megreklamálta a bíróknál, hogy a szlovén edző a végén miért kérte ki a videózást – szinte megtámadta a körmendi kispadot. Nos, a harmadik meccs kezdete előtt negyedórával ismét összefutottak – ekkor már nyoma sem volt a múltkori feszültségnek. Barátságosan kezet ráztak, néhány udvarias szólt váltottak angolul – majd Forray ment a hazai kispad felé, Potocnik pedig visszaült a sopronira.

Körmend-Sopron: nagy küzdelem után Rába-parti győzelem

Fotó: Novák Noel

Körmend-Sopron: tudósítás

A Körmend nélkülözte a Sopronban kiállított Durázi Krisztofert. Az első kosarat Jackson szerezte, Vuckovic egyenlített (2-2). Aztán Pipiras hintett hármast – ráadásul közben szabálytalankodtak vele. A büntető is bement (9-4). A Körmend jól, tempósan és pontosan játszott és sikerült is meglépnie (19-11). A szurkolók körében amúgy nem volt népszerű Gasper Potocnik – egy ítéletet reklamált a bíróknál, rá is zúdult a népharag. A vasiak az első negyedet 21-13-ra nyerték, Pipiras 9 pontjával volt a legeredményesebb hazai kosaras. A második negyed Kiss Mátyás triplájával indult (26-13). Majd Ferencz is dobott egy kettest – Potocnik időt kért. (28-13). Ám a hazaiak büntetőkből, duplákból triplákból termelték pontjaikat – nem nagyon tudtak hibázni (14. perc: 33-24). A 16. percben pedig tíz fölé (39-28) a piros-feketék előnye. Ám elég volt egy-két hiba, rontott dobás, öt pontra (41-36) felzárkózott az SKC. Forray időt is kért. A folytatás ismét jobban sikerült, a szünetre 46-36-os körmendi előnnyel vonultak a csapatok. A harmadik negyed eleje viszont a vendégeké volt, akik három pontra (48-45) felzárkóztak – visszajött a meccsbe a Sopron. Majd 4.53-al a harmadik negyed vége előtt utol is érte a Körmendet (50-50). Az utolsó negyedet 56-56-ról kezdték a csapatok. A vendégek 63-58-ra átvették a vezetést, de Ferencz hármasával visszajött a Körmend (61-63). Pipiras hármasa után pedig talpon volt az egész csarnok (66-63). Ám hamar fordított a Sopron (66-69). De Pipiras egymásután két hármast is bevágott (72-69), majd Kountz szerzett kettest, a Körmend másfél perccel a vége előtt 74-69-re vezetett. Az utolsó másodpercekben Ferencz kihagyta két büntetőjét, a másik oldalon a vendégek egyiket dobták be, viszont a lepattanóból Garret betalált (77-77). Jöhetett a hosszabbítás.