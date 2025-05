Kosárlabda: körmendi vereség Sopronban

Az eredmény alakulása. 3 perc: 4-3. 5. perc: 7-6. 6. perc: 11-12. 8. perc: 12-17. 9. perc: 14-18. 11. perc: 23-20. 15. perc: 33-28. 18. perc: 35-31. 22. perc: 41-39. 25. perc: 47-44. 27. perc: 51-50. 29. perc: 58-54. 32. perc: 65-59. 36. perc: 70-62. 37. perc: 72-63. 38. perc: 73-68. 39. perc: 77-70.

Az első, körmendi mérkőzést a vasiak 79-72-re nyerték, így már csak egy sikerre voltak attól, hogy a folytatásban az 5-6. helyért játszhassanak. A hazaiaknál Kucsera Dániel sérülés miatt hiányzott.

Mindkét oldalon kimaradt dobások után közel két percet kellett várni az első kosárra: Durázi dobta. A másik oldalon Meszlényi talált be szintén kettesből (2-2). A folytatásban sokat rontottak a csapatok, rendre elhibázták a közeli és a távoli dobásokat a játékosok. Soproni előny után a vendégek Durázi triplájával átvették a vezetést (9-10). Olykor kicsit edzőmeccs jellege volt a találkozónak – no és a hangulat sem volt olyan pazar, mint a legutóbbi soproni bajnokin. (Akkor a körmendi szurkolóktól visszhangzott a Novomatic Aréna.). A vendégek tartották előnyüket (9. perc: 14-18).

A második negyed azonban már 18-18-ról kezdődött. Mindkét csapat nagyobb tempóban kezdett el kosarazni, jöttek is a gyors kettesek, hármasok. A soproniak indították jobban a félidőt, majd egy 5-0-al már a vendégek robogtak. Aztán ismét a hazaiak céloztak pontosan és 35-30-as soproni vezetésnél Forray Gábor időt kért. Használt, mert a folytatásban kissé megállították a hazaiakat (35-33). Pipiras triplakísérlete beragadt a gyűrűbe, a légióst ezt nem zavarta: néhány másodperc múlva dobott egy sikeres hármast (35-38). A szünetre 39-37-es körmendi vezetéssel vonultak a csapatok. A vasiaknál Vuckovic volt a legeredményesebb, aki a vendégpontok harmadát (13) dobta. A második félidőt a soproniak kezdték jobban ás rövidesen átvették a vezetést is. Aztán Doktor dobott egy 2+1-et és 49-47-re felzárkózott az Egis Körmend. De fordított a hazai együttes – hullámzott a meccs, A harmadik negyed után 62-54-re, az addigi legnagyobb különbséggel vezetett az SKC. Majd 65-57-re Ferenc hármasával felzárkózott a vendéggárda. A hazaiak nem tudtak igazán meglépni, de tartották viszonylag biztos, hét-nyolc pontos fórjukat. A hazaiaknál Jackson vitte hátán csapatát, aki 28 pontnál járt. Két és fél perccel a vége előtt már csak 73-70-re vezetett a Sopron. Majd Durázit egy szándékos szabálytalanság után kiállították a bírók – kicsit elszabadultak az indulatok is. A Sopron végül 84-75-re nyert.